Danh tính 2 thợ sửa chữa thang máy tử vong ở Hà Nội

Liên quan tới vụ 2 thợ sửa chữa thang máy tử vong, ngày 26/5, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết danh tính 2 nạn nhân được xác định gồm: Pham Quang K. (SN 1984) và Nguyễn Danh Tr. (SN 1995, cùng trú huyện Ba Vì, Hà Nội). Cả 2 nạn nhân đều là nhân viên sửa chữa thang máy. Trước đó, khoảng 18h ngày 25/5, Công an quận Ba Đình nhận được tin báo có tai nạn thang máy tại nhà dân có địa chỉ tại số 12 ngõ 523 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội). Ngôi nhà này có quy mô 7 tầng, 1 tum với diện tích khoảng 97m2. Tại thời điểm cứu nạn, cứu hộ, công trình đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa. Qua nắm tình hình, phát hiện một nạn nhân còn kẹt lại dưới hố pit của thang máy. Đến 21h cùng ngày (25/5) lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân Nguyễn Danh Chung ở pit cầu thang máy tầng 1 cũng đã tử vong về nhà xác Bệnh viện 354. Cơ quan công an cũng xác định nguyên nhân vụ tai nạn lao động là do đứt cáp thang máy trong khi bảo dưỡng. >>> Xem thêm video: Bảo vệ chung cư rơi tự do từ tầng 18 trong buồng thang máy. (Nguồn: VTV 24).

