Vụ Nhật Cường: Bao nhiêu quan, sếp đã vào “lò”?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đang điều tra mở rộng vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Cơ quan điều tra bắt bị can Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Đông Kinh về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Từ trái sang: Nguyễn Tiến Học, Phạm Thị Kim Tuyến và Lê Duy Tuấn. Ảnh: Bộ Công an.

Ngày 10/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền. Cảnh sát xác định ngoài cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, Huy còn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu. Mở rộng điều tra, C03 còn phát hiện Bùi Quang Huy sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi. Cuối tháng 9 vừa qua, Interpol đưa Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ. Bộ Công an cũng đề nghị các nước Asean phối hợp để truy nã, nếu bắt được sẽ trao trả về Việt Nam.

Ngày 14/5, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (chủ sở hữu chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile ). Ông Bùi Quang Huy cùng 9 đồng phạm bị khởi tố, bắt giam về tội: "Buôn lậu" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Danh tính 9 bị can bị bắt cùng với ông Bùi Quang Huy mới được công bố. Theo đó, 9 bị can này gồm: Phó TGĐ Trần Ngọc Ánh; Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc kinh doanh); Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng); Ngô Xuân Sử (Giám đốc kinh doanh Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

Ngoài ra còn có Hoàng Văn Phong; Nông Văn Lủ; Đỗ Văn Dũng; Trần Ngọc Minh. Trong số 9 bị can này, có 7 bị can được xác định là những lãnh đạo chủ chốt, giữ chức danh trong Ban lãnh đạo của Công ty Nhật Cường. 2 bị can còn lại là đại diện của các Công ty nước ngoài cung ứng sản phẩm cho Công ty Nhật Cường.

Cũng trong số 9 bị can trên, cơ quan điều tra còn truy nã thêm Ngô Xuân Sử - người bị cáo buộc giữ vai trò đồng phạm về tội Buôn lậu.

