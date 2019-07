Vụ nạn nhân loã thể ở Bình Phước: kẻ giết mẹ khai gì?

Ngày 1/7, Công an TP.Đồng Xoài phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước đã giữ Châu Ngọc Hưng (38 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mộng Hoa (53 tuổi, là mẹ của Hưng, ngụ tỉnh Bình Phước).

Gã con trai bất hiếu tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, tối 29/6, ông Châu Võ Văn (54 tuổi) cùng vợ là bà Hoa và con trai là Hưng tới nhà ông Ngô Văn Minh (57 tuổi) ở tổ 5, khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, TP.Đồng Xoài để ăn nhậu.

Khoảng 20h cùng ngày, mọi người rủ tới nhà ông Vũ Văn Giáp (58 tuổi) cách đó khoảng 100m để tiếp tục hát karaoke. Ít phút sau, bà Hoa cùng con trai là Hưng ra về, riêng ông Vân cùng mọi người tiếp tục vui chơi.

Vừa tới nhà, Hưng và bà Hoa xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc nên cự cãi.

Bất ngờ, Hưng lấy kéo rồi đâm nhiều nhát vào cổ và người bà Hoa cho tới khi bà này nằm gục tại gần cửa buồng ngủ. Hưng tưởng bà Hoa chết nên lại cởi quần áo dính máu thay cho mẹ mình.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Lúc này, bà Hoa cử động nên Hưng hoảng sợ dùng kéo đâm bà Hoa cho tới khi bà nằm bất động. Sau đó, anh ta đi vào nhà tắm thay bộ quần áo rồi bỏ trốn. Ông Vân về tới nhà phát hiện sự việc nên hô hoán và báo công an.

Công an đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Qua khám nghiệm, công an xác định bà Hoa tử vong là do bị đâm nhiều nhát vào cổ và người. Thi thể nạn nhân không mặc quần. Công an phát hiện 1 bộ áo dính máu của Hưng bỏ trong nhà tắm. Qua đó, nhà chức trách xác định Hưng là nghi can gây án nên truy bắt.

Chiều 30/6, trinh sát công an phát hiện Hưng đang lẩn trốn ở 1 quán cà phê ở ấp Cầu Hai, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú nên bắt giữ đưa về trụ sở. Bước đầu, Hưng khai nhận dùng kéo sát hại mẹ ruột của mình rồi bỏ trốn.