Vụ hàng lậu “chui lọt” cửa khẩu Bắc Phong Sinh: Khởi tố 10 bị can

Thông tin mới nhất liên quan vụ hàng trăm tấn hàng lậu "chui lọt" cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, Quảng Ninh), ngày 24/12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 bị can về tội Buôn lậu theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Trong số các bị can bị khởi tố có Đào Văn Chấp (tên gọi khác: Cường, SN 1969, đăng ký HKTT: số 8 đường Yết Kiêu, khu 4, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; vợ Chấp là Phạm Thị Hà, sinh năm 1967. Hai con của Đào Văn Chấp cũng bị khởi tố, gồm Đào Tuấn Duy, sinh năm 1992, đăng ký HKTT: phòng 2704, tầng 27, Tòa Park 10, chung cư Time City, số 25, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và Đào Mạnh Đức, sinh năm 1995, đăng ký HKTT: số 8 đường Yết Kiêu, khu 4, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

6 bị can khác gồm Vi Xuân Mạnh, sinh năm 1993, đăng ký HKTT: thôn 8, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Dương Văn Tuấn, sinh năm 1983, đăng ký HKTT: tổ 8, khu Thương Trung, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Ngô Chí Tuệ, sinh năm 1982, đăng ký HKTT: khu 1, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Trần Văn Sỹ, sinh năm 1983, đăng ký HKTT: bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh; Bùi Đình Thao, sinh năm 1975, đăng ký HKTT: thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên và Phạm Văn Tú, sinh năm 1982, đăng ký HKTT: thôn 8, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Lệnh và Quyết định nêu trên theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an cho biết, thực hiện Kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh đấu tranh Chuyên án, triệt phá thành công đường dây hoạt động có tổ chức buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với khối lượng rất lớn tại tỉnh Quảng Ninh do đối tượng Đào Văn Chấp, sinh năm 1969, trú tại: Phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu trên.

Liên quan vụ việc trên, mới đây Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có ý kiến chỉ đạo xử lý. Cụ thể, thông báo 79-TB/TU ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác phối hợp xử lý vụ việc tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh nêu rõ, ngày 21/12/2020, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh chủ trì hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo công tác phối hợp xử lý vụ việc tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà.

Trong khi chờ kết luận chính thức của các cơ quan chức năng, để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã giao Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở thiếu sót, yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước.

Đồng thời, xem xét thực hiện điều chuyển, thay thế ngay cán bộ lãnh đạo quản lý Đồn Biên phòng Quảng Đức, Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Trưởng Ban Quản lý Cửa khẩu Bắc Phong Sinh .

Quan điểm xử lý khi cơ quan chức năng kết luận đến đâu, rõ đến đâu xử lý cán bộ, đảng viên, tố chức Đảng liên quan kịp thời đến đó theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng giao Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, giám sát, tham mưu, báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo quy định. Thừa lệnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh uỷ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để các cơ quan liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Trước đó, ngày 18/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá thành công đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tỉnh Quảng Ninh. Đây là vụ án buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu chính ngạch với quy mô lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện bắt giữ.

Đường dây buôn lậu hoạt động có tổ chức, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có quy mô đặc biệt lớn, phức tạp, liên quan nhiều đối tượng ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, do đối tượng Đào Văn Chấp (SN 1969, trú tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu.

Qua đấu tranh ban đầu, Cơ quan điều tra đã phát hiện hơn 30 đối tượng và thu giữ hơn 300 tấn hàng hóa. Khám xét đồng loạt các kho chứa hàng tại Hưng Yên, Hà Nội… của các đối tượng, thu giữ thêm hơn 200 tấn hàng hóa, 20 xe container và xe tải các loại. Tại thời điểm bắt giữ, các xe chở hàng lậu và hàng hóa ở kho chứa của các đối tượng đều đã được thông quan tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Loại hàng hóa được các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái pháp luật rất đa dạng, trong đó đa phần là quần áo, mỹ phẩm, phụ tùng ô tô, xe máy, hàng điện tử… Trung bình mỗi ngày các đối tượng khai vận chuyển, buôn bán khoảng hơn 200 tấn hàng hóa các loại, trị giá hàng chục tỷ đồng, gây thất thoát số tiền khổng lồ cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng nghiêm trọng tới các doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Nguyễn Chí Nghi, Phó Trưởng Phòng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu (C03) Bộ Công an cho biết, đang tiếp tục điều tra để làm rõ những hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan và liên quan đến trách nhiệm của cơ quan chức năng để các đối tượng hoạt động với quy mô như vậy trong thời gian kéo dài.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

