Bộ GTVT: Grab, Taxi công nghệ phải gắn hộp đèn

Ngoài việc gắn hộp đèn taxi công nghệ, một nội dung quan trọng khác là về việc liên thông dữ liệu với ngành công an cũng được Bộ GTVT lý giải. Cụ thể, Bộ Công an nêu ý kiến về việc kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu dùng chung để quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô với ngành công an để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm… Bộ GTVT cho biết đã tiếp thu và điều chỉnh, bổ sung quy định tại khoản 8 Điều 23.

Cụ thể, khoản 8 Điều 23 của dự thảo nghị định nêu rõ: Kết nối dữ liệu về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô với Bộ Công an, Bộ Tài chính để phối hợp, quản lý theo thẩm quyền.