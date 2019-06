“Đột nhập” tòa nhà xiêu vẹo mà tỷ phú thế giới tranh nhau đặt mua

Tòa tháp đôi "xiêu vẹo" tọa lạc tại thành phố New York đang thu hút sự chú ý của các tỷ phú trên khắp thế giới, trong đó có cả Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos và người giàu nhất New Zealand. Tỷ phú Jeff Bezos được cho là đã xem xét một căn hộ áp mái trong tòa nhà này trước khi bỏ ra 80 triệu USD cho một bất động sản gần Công viên Quảng trường Madison. Tòa nhà bao gồm 236 khu nhà ở cao cấp, dự kiến sẽ được chính thức bán ra vào năm 2020 và sẽ thu hút tỷ phú trên khắp thế giới đặt mua. Cư dân sống tại đây sẽ được sử dụng miễn phí nhiều dịch vụ xung quanh tòa nhà. Người giàu nhất New Zealand, tỷ phú Graeme Hart, vừa mới chi 34 triệu USD cho một căn hộ penthouse 5 phòng ngủ tại tòa nhà. Một phòng khách sang trọng trong tòa nhà. Ngoài bể bơi thông thường, tòa nhà hiện đại còn có các bể bơi nước nóng giàu khoáng chất… Không gian 4.000 m2 dành cho các tiện nghi chăm sóc sức khỏe như spa... Tầm nhìn hướng ra dòng sông Hudson của New York cũng là một điểm nhấn của tòa nhà. Ngoài căn hộ của tỷ phú Jeff Bezos và Graeme Hart, các căn hộ khác có giá từ 2,5 triệu đến 14,5 triệu USD. Nguồn ảnh: Business Insider. Video: Tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Nguồn: Youtube.

