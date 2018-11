Vụ container đâm xe Innova đi lùi: Hủy 2 bản án của tòa Thái Nguyên

Thông tin mới nhất liên quan vụ container đâm xe Innova lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, sáng ngày 30/11, ông Phạm Văn Hà - Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội, cho biết sáng nay, Ủy ban thẩm phán của tòa này đã họp và thống nhất chấp nhận kháng nghị Giám đốc thẩm, tuyên hủy 2 bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm của 2 cấp tòa Thái Nguyên để trả hồ sơ điều tra lại vụ tai nạn giao thông nói trên.



Liên quan đến vụ án này, trước đó vào chiều 21/11, lãnh đạo TAND Cấp cao tại Hà Nội xác nhận đã ký quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm theo hướng hủy 2 bản án hình sự liên quan đến vụ án container đâm Innova lùi xe trên cao tốc của TAND tỉnh Thái Nguyên để điều tra lại.

Theo quyết định kháng nghị của TAND cấp cao tại Hà Nội, để có đầy đủ căn cứ pháp lý cũng như khoa học nhằm đánh giá một cách toàn diện, khách quan về hành vi vi phạm của tài xế container Lê Ngọc Hoàng thì cần phải làm rõ thêm điểm va chạm đầu tiên của ôtô đầu kéo và ôtô Innova trên sơ đồ hiện trường. Bởi đây là căn cứ quan trọng để xác định khoảng cách giữa 2 xe khi va chạm và khoảng cách khi lái xe Hoàng nhấn phanh nhằm xác định mức độ lỗi của các bên.

Hai bị cáo tại tòa.

Đồng thời, làm rõ thời điểm ôtô đầu kéo mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình thì xe đang ở vị trí nào trên sơ đồ hiện trường, nguyên nhân mất tín hiệu của thiết bị giám sát hành trình là gì? Khoảng thời gian mất dữ liệu thì tốc độ xe đầu kéo là bao nhiêu?

Kháng nghị cũng cho rằng cần lấy lại lời khai của lái xe Lê Ngọc Hoàng kết hợp với dấu vết trên sơ đồ hiện trường, bảng dữ liệu về tốc độ để xác định còn cách xe Innova bao nhiêu mét thì Hoàng rà phanh, định chuyển làn đường? Trước khi quyết định chuyển làn thì Hoàng có rà phanh, bật xinhan xin đường hay không? Khi Hoàng nhấn phanh chết thì khoảng cách từ ôtô đầu kéo đến xe Innova là bao nhiêu mét? Xác định tình trạng kỹ thuật của hệ thống phanh xe đầu kéo và rơmooc.

Đồng thời, cần làm rõ các quy định về ôtô đầu kéo có được phép chở thép hay không, quy định về chằng buộc thép như thế nào khi vận chuyển? Hệ thống biển báo đặt trên đường có tác dụng đối với các phương tiện lưu thông như thế nào và cụ thể đối với ôtô đầu kéo do Lê Ngọc Hoàng điều khiển?

Trước đó, theo bản án phúc thẩm, sáng 19/11/2016, Ngô Văn Sơn lái chiếc Innova chở 11 người đi ăn cưới ở TP Thái Nguyên. Do đi quá lối ra khỏi cao tốc tại nút giao Yên Bình (thị xã Phổ Yên) nên Sơn cho ô tô đi lùi, sát hàng rào bên phải.

Cùng lúc đó, Lê Ngọc Hoàng điều khiển xe đầu kéo container đi thuận chiều trên cao tốc. Đến gần nút giao, thấy chiếc Innova phía trước, cách 70 m đang bật đèn phanh đỏ, tài xế xe đầu kéo không phanh giảm tốc. Do phía sau có ô tô khác vượt lên, Hoàng không thể chuyển làn nên đâm vào đuôi chiếc Innova.

HĐXX nhận định, tài xế xe đầu kéo container đã không chú ý quan sát, không giảm tốc độ. Do đó, khi ôtô cách chiếc Innova 30 m Hoàng mới phát hiện xe đang lùi rồi nhấn phanh. Hành vi này vi phạm Thông tư liên tịch số 91 về khoảng cách an toàn giữa 2 phương tiện. Do đó, bị cáo Hoàng phạm lỗi vô ý, quá tự tin.

Do vậy, HĐXX đã tuyên bị cáo Lê Ngọc Hoàng (SN 1985, Thăng Long, Đông Hưng, Thái Bình) bị tuyên án 6 năm tù giam. Bị cáo Ngô Văn Sơn - người điều khiển xe Innova (SN 1978, Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh) bị tuyên án 9 năm tù giam.

Ngay sau khi tòa tuyên án, dư luận đã có nhiều ý kiến phản ứng về mức án đối với bị cáo Lê Ngọc Hoàng. Một số luật sư, chuyên gia pháp luật đã lên tiếng cho rằng việc kết tội tài xế Lê Ngọc Hoàng chưa đủ căn cứ pháp luật.