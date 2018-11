Ảnh: Hàng loạt bát hương trong nghĩa trang bị đập tan nát

Những ngày qua, nghĩa Trang thôn Lưu (thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) xuất hiện hiện tượng hàng loạt bát hương bị kẻ lạ mặt đập phá. Thông tin với PV Kiến Thức, ông Ngô Quang Thiệu - Chủ tịch UBND thị trấn Yên Mỹ (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cho biết:“Vụ việc được cho là xảy ra vào đêm 28 rạng sáng ngày 29/11, đối tượng lạ mặt đã đập phá 93 bát hương...". Theo ông Thiệu, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, UBND thị trấn cùng Công an thị trấn đã xuống hiện trường để nắm bắt tình hình. Tại hiện trường, kẻ gian đã đập bể bát hương của nhiều ngôi mộ tại nghĩa trang này. Ông Trần Văn Linh đứng cạnh mộ tổ nhà mình than thở: “Nó đập tất cả mấy mộ tổ trong làng, không để họ nào hết. Nhà tôi bị đập hơn 10 bát hương. Đáng nói là ngày hôm qua làng có tổ chức họp bàn về chuyện có cho doanh nghiệp thực phẩm chôn cất mộ vô danh di dời từ nơi khác về không nhưng không ai chấp nhận, sáng ra thì thấy như thế này ”. Người dân vô cùng bức xúc trước hành vi đập bát hương tại nghĩa trang. Một số người dân ngậm ngùi, tự trách móc và cảm thấy có lỗi với người thân quá cố vì không thể chăm lo chu đáo phần mộ. Được biết, phía UBND thị trấn Yên Mỹ đã tổ chức cuộc họp để giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Người dân lo sợ các ngôi mộ tiếp tục bị đập nên đến mộ để canh. Sự việc khiến 1 vùng quê yên ả xôn xao. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân, đồng thời truy tìm thủ phạm đập hàng loạt bát hương tại nghĩa trang.

Những ngày qua, nghĩa Trang thôn Lưu (thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) xuất hiện hiện tượng hàng loạt bát hương bị kẻ lạ mặt đập phá. Thông tin với PV Kiến Thức, ông Ngô Quang Thiệu - Chủ tịch UBND thị trấn Yên Mỹ (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cho biết:“Vụ việc được cho là xảy ra vào đêm 28 rạng sáng ngày 29/11, đối tượng lạ mặt đã đập phá 93 bát hương...". Theo ông Thiệu, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, UBND thị trấn cùng Công an thị trấn đã xuống hiện trường để nắm bắt tình hình. Tại hiện trường, kẻ gian đã đập bể bát hương của nhiều ngôi mộ tại nghĩa trang này. Ông Trần Văn Linh đứng cạnh mộ tổ nhà mình than thở: “Nó đập tất cả mấy mộ tổ trong làng, không để họ nào hết. Nhà tôi bị đập hơn 10 bát hương. Đáng nói là ngày hôm qua làng có tổ chức họp bàn về chuyện có cho doanh nghiệp thực phẩm chôn cất mộ vô danh di dời từ nơi khác về không nhưng không ai chấp nhận, sáng ra thì thấy như thế này ”. Người dân vô cùng bức xúc trước hành vi đập bát hương tại nghĩa trang. Một số người dân ngậm ngùi, tự trách móc và cảm thấy có lỗi với người thân quá cố vì không thể chăm lo chu đáo phần mộ. Được biết, phía UBND thị trấn Yên Mỹ đã tổ chức cuộc họp để giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Người dân lo sợ các ngôi mộ tiếp tục bị đập nên đến mộ để canh. Sự việc khiến 1 vùng quê yên ả xôn xao. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân, đồng thời truy tìm thủ phạm đập hàng loạt bát hương tại nghĩa trang.