Trùm đòi nợ thuê ở Sài Gòn Hiếu Thái Dương bị truy bắt

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 cho biết đã chuyển hồ sơ cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng thuộc băng nhóm đòi nợ thuê núp bóng Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương do Bùi Công Hiếu (còn gọi Hiếu Thái Dương, SN 1984, quê Hải Phòng) làm Giám đốc.



Theo công an, Hiếu Thái Dương hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đòi nợ thuê, bảo kê. Thời gian qua, nhiều vụ uy hiếp, khủng bố đòi nợ thuê trên địa bàn Sài Gòn, phần lớn có sự tham gia của nhóm Hiếu Thái Dương.

Hiếu Thái Dương Người này cũng đang là đối tượng trốn truy nã của Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa).

Theo điều tra sơ bộ của Công an quận 3, ông A. có nợ của bà T. khoản tiền. Tuy nhiên, cách đây 3 năm, ông A qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Sau đó bà T. ủy quyền cho Công ty Thái Dương của Hiếu Thái Dương đi gặp người thân của ông A. thu hồi khoản nợ hơn 60.000 USD. Nếu đòi được tiền, Hiếu Thái Dương sẽ hưởng 30% trong tổng số 60.000 USD.

Từ tháng 8 đến ngày 7/9, giang hồ này nhiều lần dẫn người đến quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 (đường Nguyễn Thông, phường 7, quận 3) để tìm gặp vợ của ông A. là bà H. để đòi nợ. Khi không đòi được tiền, Hiếu chỉ đạo đàn em khoá chốt cửa ngoài của quán, tạt sơn vào trong.

Ngày 7/9 Hiếu chỉ đạo 4 đàn em tạt sơn vào nhà, quán lẩu cá kèo để uy hiếp tinh thần bà H. Lúc này cán bộ Công an quận 3 đã kịp thời phát hiện và truy đuổi, bắt được các đối tượng.

Từ khai báo của các đối tượng này, Công an xác định Bùi Công Hiếu có vai trò chủ mưu.

Công an truy xét, ập vào một căn hộ chung cư tại xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, nhưng Hiếu Thái Dương đã kịp thời bỏ trốn. Tuy nhiên, Công an thu giữ nhiều giầy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê của Công ty Thái Dương do Hiếu làm Giám đốc.

Công ty Thái Dương, có trụ sở chính tại đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 và có chi nhánh ở đường số 32, phường Tân Phong, quận 7.