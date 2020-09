Nam sinh lớp 11 bị bạn đâm vào ngực ở cổng trường

Sáng ngày 18/9, Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, vụ nam sinh lớp 11 bị đâm thấu ngực xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 17/9 tại trường THPT Hùng An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang.

Hình ảnh em D. bị thương nặng. Vào thời điểm trên em Phạm Ngọc T. (SN 2003, là học sinh lớp 12, Trường THPT Hùng An) đã dùng 1 con dao bấm đâm thấu ngực em Phạm Văn D. (SN 2004, học sinh lớp 11, trường THPT Hùng An) có hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Lập, thị Trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang. Hậu quả khiến em Phạm Văn D. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện Đa Khoa khu vực huyện Bắc Quang. Theo gia đình nạn nhân, sau khi nhập viện em D. đã được các y, bác sĩ tại đây phẫu thuật hiện vẫn trong tình trạng hôn mê. Do thương tích nặng, vượt quá thẩm quyền giải quyết Công an xã Hùng An đã chuyển vụ việc lên Công an huyện Bắc Quang điều tra, xử lý theo quy định. Hiện vụ nam sinh lớp 11 bị đâm thấu ngực đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Cứu sống Nam thanh niên bị người yêu Đâm thủng tim Nguồn: VTV8.