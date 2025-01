Kẻ bị truy nã ở Hải Phòng bị bắt trên phố ở Hải Dương

Ngày 15/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ Trần Việt Trung (SN 1993, ở xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) khi tuần tra đảm bản an ninh, trật tự trên địa bàn vào tối ngày 9/1.

Trần Việt Trung bị tổ công tác phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ.

Trần Việt Trung là đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận An Dương, thành phố Hải Phòng truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" vào ngày 5/8/2024.

Khoảng 20h tối 9/1, tại khu vực trước cửa nhà số 76 đường Đỗ Quang, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hải Dương phát hiện Trần Việt Trung có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra, xác minh.

Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hải Dương tiến hành bàn giao đối tượng Trung cho Công an quận An Dương, TP Hải Phòng tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Tổ công tác xác định, Trung là đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận An Dương (Hải Phòng truy nã về tội “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ". Tổ công tác đã lập biên bản bắt giữ người đang có quyết định truy nã đối với Trần Việt Trung, sau đó thông báo, bàn giao đối tượng Trung cho đơn vị ra quyết định truy nã để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

