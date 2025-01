Khởi tố 6 đối tượng mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Ngày 15/1, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Liêm cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Các đối tượng gồm: Chu Thị Tiến (SN 1973, trú tại Tổ dân phố 1 Lạc Nhuế, phường Đồng Hóa, thị xã Kim Bảng); Nguyễn Thị Hảo (SN 1981, trú tại Tổ dân phố Thụy Hồi Trại, phường Tân Sơn, thị xã Kim Bảng); Nguyễn Văn Được (SN 1971, trú tại Tổ 11, phường Cam Giá, Thái Nguyên, Thái Nguyên); Đoàn Thị Phượng (SN 1990, trú tại Xóm Trung 2, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên); Dương Văn Thường (SN 1984, trú tại Tổ dân phố Nông Vụ, phường Đại Cương, thị xã Kim Bảng); Bùi Anh Dũng (SN 1966, trú tại Tổ 4, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý).

Trước đó, Công an huyện Thanh Liêm chủ trì phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng, chống sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Nam điều tra, xác minh đối tượng Chu Thị Tiến là đối tượng chủ mưu, đã thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng, bán cho đầu mối khác để thu lợi bất chính số tiền trên 1 tỷ đồng.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, ngày 2/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Liêm đã tiến hành triệu tập Chu Thị Tiến để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; tiến hành khám chỗ ở của Chu Thị Tiến, thu giữ 10 điện thoại các loại để phục vụ việc mua bán tài khoản ngân hàng, hàng chục sim điện thoại, thẻ ngân hàng, nhiều sổ sách ghi chép và một số tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Công an làm rõ Tiến đã móc nối với các đối tượng trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên, Hà Nội để thu mua tài khoản ngân hàng của các cá nhân. Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, đối với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hảo; Nguyễn Văn Được; Đoàn Thị Phượng; Dương Văn Thường; Bùi Anh Dũng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng xác minh làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản là hành vi vi phạm pháp luật. Có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 40 đến 100 triệu đồng hoặc có thể bị xử lý về hình sự tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm.