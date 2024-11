Vụ cô gái dừng đèn đỏ bị tông chết: Bắt tạm giam 19 đối tượng

Ngày 14/11, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, liên quan đến nhóm "quái xế" gây tai nạn giao thông trên phố Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội, làm một cô gái tử vong, cơ quan công an đã khởi tố 20 bị can, bắt tạm giam 19 đối tượng để điều tra, xử lý.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 0h15 ngày 3/11, chị N.N.Q. (SN 1997, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang dừng xe chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo – Bà Triệu, hướng từ ga Hà Nội về Bệnh viện 108.

Lúc này, một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy đi với tốc độ cao, theo chiều ngược lại va vào chị Q., khiến chị ngã ra đường và tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, N.H.Nh. (SN 2005, trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển xe máy, chở theo N.Ph.A. (SN 2005, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng một số thanh thiếu niên khác, di chuyển với tốc độ cao trên phố Trần Hưng Đạo, hướng về ga Hà Nội.

Do không chú ý quan sát, N.H.Nh. đã va vào chị Q., khiến chị ngã ra đường. Ngay sau đó, N.T.M.K. (SN 2008, trú tại Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội), điều khiển xe máy chở L.Đ.C. (SN 2005) chạy theo đoàn, đã đâm vào chị Q. Sau khi gây tai nạn, nhóm đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.