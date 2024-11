Bắc Giang: Hé lộ nguyên nhân vụ nổ khiến một người tử vong

Ngày 14/11, Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ làm 1 người chết. Khoảng 19h30 ngày 13/11, Công an huyện Lục Nam tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ nổ tại gia đình anh Bế Văn C, SN 1991, trú tại thôn Đồng Mận, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ.

Vụ nổ làm anh C. tử vong, căn nhà bị bay hoàn toàn, chỉ còn lại 1 bức tường. Ngoài ra không có ai khác trong gia đình anh C. bị thương.

Theo người dân địa phương, có rất nhiều tiếng nổ lớn, khiến mọi người hoảng sợ. Sau vụ nổ có mùi thuốc pháo, nghi vấn nổ do thuốc pháo.

Hiện Công an huyện đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ nổ khiến một người tử vong .