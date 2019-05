Vụ “bê tông xác người”: Nạn nhân người Nghệ An có hành tung “bí ẩn”

Chiều ngày 19-5, một nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết 1 trong 2 nạn nhân vụ "bê tông chứa xác người" ở Bình Dương là ông Trần Đức Linh (SN 1969), quê tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Người đàn ông này trước đó đã lấy vợ và có 2 người con, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.



2 bị can và là 2 mẹ con Trịnh Thị Hồng Hoa (trái) và Phạm Thị Thiên Hà (phải) - Ảnh cơ quan công an cung cấp Mấy năm trước đây, do mâu thuẫn, ông Linh và vợ đã ly hôn nhau. Sau khi ly hôn, ông Linh thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Cách đây khoảng 2 năm, ông Linh có đi cùng một nhóm người, trong đó có nhiều phụ nữ, có những hoạt động liên quan đến một "môn phái" bí ẩn tại một số địa phương ở tỉnh Nghệ An.



Bị người dân phản đối, ông Linh và nhóm người này sau đó đã rời khỏi Nghệ An. Ông Linh ít về địa phương, sau đó, thi thể ông được phát hiện tại tỉnh Bình Dương.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 19-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến việc phát hiện 2 tử thi trong thùng nhựa đổ bê tông và dán keo. Ngoài ông Trần Đức Linh, danh tính nạn nhân còn lại là Trần Trí Thành, trú tại TP HCM. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, là mẹ con, cùng thường trú tại quận Tân Phú, TP HCM); Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Lê Thị Phương Thảo (29 tuổi, thường trú tại Tiền Giang) để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan công an, các nghi phạm cùng một nhóm người tụ tập tham gia một "môn phái". Tháng 9-2018, nhóm của Hà thuê một căn nhà tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương để cả nhóm sinh hoạt. Thời điểm này, có 2 phụ nữ tên An và Hạnh cũng tham gia "tu luyện" nhưng do cực khổ, họ đã bỏ đi. Lo sợ An và Hạnh đi nói với người khác về hoạt động của nhóm, Hà quyết định bỏ căn nhà trên đường D2, đến thuê nhà mới của ông N.M.V (ngụ Bình Dương) tại số 90, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng - nơi phát hiện 2 thi thể vào ngày 15-5. Tiếp đó, tháng 12-2018, cả nhóm đi ôtô đến một khu du lịch tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuê 1 vila để mở lớp "tu luyện".

Trong quá trình "tu luyện", Trần Đức Linh (quê Nghệ An) được cho là không tuân thủ đúng quy định dẫn đến việc xảy ra mâu thuẫn với Hà và Thảo (có tên khác là Thanh). Theo lời khai của các nghi phạm, Linh được cho là đã nhảy từ lầu 1 xuống đất tử vong do thấy "phần quỷ" trong người lấn át. Sau khi Linh chết, nhóm này đưa thi thể vào phòng rồi bật máy lạnh nhiệt độ thấp để bảo quản, tránh mùi hôi. Sau gần 1 tuần "tu luyện" ở Bà Rịa - Vũng Tàu, nhóm này lên chiếc ôtô Ford Everest 7 chỗ của Hà, đưa thi thể Linh về căn nhà tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng đã thuê trước đó.

Để tránh gây mùi hôi, nhóm này bỏ thi thể ông Linh vào thùng nhựa hình trụ, dùng xác trà ướp xung quanh, đổ keo dính, quấn băng keo xung quanh, dựng trong phòng ngủ rồi tiếp tục "tu luyện" trong căn nhà.

Những ngày sau đó, trong quá trình "tu luyện", Hà và Thanh thấy Trần Trí Thành (TP HCM) có biểu hiện lạ, không phù hợp với nguyên tắc của nhóm, như thường nhìn trộm 2 người nữ trong lúc ngủ, lúc tắm, không nhịn được ăn mà ra ngoài tìm đồ ăn khác... Do đó, Hà và Thanh đã nảy sinh ý định giết Thành trước khi người này bị "quỷ nhập".

Sau đó, cả nhóm nhốt Thành vào phòng ngủ để anh này suy nghĩ lại hành động của mình nhưng vẫn không hiệu quả. Thực hiện ý định giết Thành, Hà và Thanh đi mua một bình ắc-quy và bộ kích điện về nhà, làm cho anh này bị điện giật bất tỉnh rồi siết cổ. Sau khi giết chết nạn nhân, Hà và Thanh vẫn sinh hoạt và "tu luyện" bình thường. Tuy nhiên, do thi thể có mùi hôi khiến nhóm này không thể tập trung "tu luyện" nên Thanh lên mạng đặt mua thùng nhựa. Nhóm phụ nữ chia người đi mua xi măng, đất đá về đổ bê tông che lấp thi thể Thành. Một thời gian sau, những người còn lại trong nhóm khóa cửa căn nhà, thu dọn đồ đạc trở về thuê khách sạn tại TP Thủ Dầu Một để tiếp tục "tu luyện" trong phòng.