Dân phải “ngụy trang” đi gặt lúa nơi “chảo lửa” miền tây xứ Nghệ

Người dân miền Tây xứ Nghệ gồng mình ra đồng gặt lúa dưới cái nắng 40 độ C cho kịp thời vụ. Chị Hoa (bản Tạ, xã Quang Phong, huyện Quế Phong) nói: “Các huyện miền núi như: Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) được xem là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất của đợt nắng nóng này, nhưng chúng tôi phải gồng mình để ra đồng gặt lúa, làm đất cho kịp thời vụ” . Để chống lại nắng nóng 40 độ C, bà con nông dân phải “ngụy trang” dùng rơm, rạ, lá cọ, cành cây...Người dân chống nắng bằng mọi cách, mặc áo dày mấy lớp, che kín hết mặt mũi, thậm chí chất lúa lên những chiếc gùi phía sau lưng lên quá đầu để chống nóng. Có những gia đình mang lúa về nhà, căng bạt che chắn để tuốt lúa, thế nhưng có những hộ dân vì không có điều kiện nên che chắn tạm thời ngay tại ruộng và tuốt lúa bằng thủ công. Bà Ngân (ở xã Quang Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An) chia sẻ: “Gia đình tôi không có điều kiện, nên lấy lá cọ kết thành tấm che, dựng tạm ở ruộng, trải bạt và hai vợ cùng tuốt lúa theo thủ công, nắng quá, nhiều khi tưởng không chịu nổi. Các huyện miền núi năm nào vào hè cũng đón những trận nắng nóng gay gắt. Thật là khủng khiếp!” Đợt nắng nóng cao điểm tại Nghệ An đã diễn ra hơn 5 ngày, hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều địa phương đo được nhiệt độ ngoài trời lúc cao điểm từ 38 - 42 độ C. Nắng nóng kéo dài đang gây nhiều khó khăn cho người dân, đặc biệt là người dân miền tây Nghệ An

