Vụ án oan 17 năm đến chết vẫn chưa được xin lỗi: Vợ đòi bồi thường 1 tỷ

Liên quan đến bài viết "Mang án oan đến chết vẫn chưa được xin lỗi" mà Kiến Thức đã đăng tải.



Ngày 7/12, ông Nguyễn Minh Tân, Chánh án TAND huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết, bà Tống Thị Minh Tâm (33 tuổi, vợ ông Trịnh Công Minh - người bị kết án oan 17 năm) đã nộp đơn đến các cơ quan liên quan để yêu cầu VKSND và Công an huyện bồi thường hơn 1 tỷ đồng.

"Tôi yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý vấn đề liên quan đến vụ oan sai của chồng tôi. Dù chồng tôi đã mất nhưng oan sai vẫn chưa được giải quyết, các cơ quan có thẩm quyền né tránh trách nhiệm", bà Tâm nói.

Bà Tâm trao đổi với báo chí.

Trước đó, TAND tỉnh Đắk Lắk cũng có văn bản phản hồi báo chí liên quan đến trách nhiệm bồi thường trong vụ án oan của ông Trịnh Công Minh. Theo công văn của TAND tỉnh Đắk Lắk, ngày 9/5/1998, VKSND huyện Krông Ana đã ban hành cáo trạng truy tố ông Minh về tội "Trộm cắp tài sản".

Ngày 26/6/1998, TAND huyện Krông Ana mở phiên tòa sơ thẩm và trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung chứng cứ buộc tội.

Đến ngày 22/7/1998, VKSND huyện Krông Ana quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Minh do chưa chứng minh được ông Minh phạm tội.

Ngày 27/7/1998, Công an huyện này quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do hết thời hạn điều tra mà chưa chứng minh được hành vi phạm tội của bị can. Sau đó, Công an đã làm thất lạc hồ sơ vụ án.

Sau 17 năm, đến ngày 19/3/2015, Công an huyện Krông Ana mới ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can khi không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi phạm tội.