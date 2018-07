Vụ án kỳ cục: Vào tù vì... không đánh được chó!

Đang ngủ nghe tiếng chó sủa, bực tức Hòa (SN 1989) vùng dậy ra ngoài đường cầm đá để ném chó. Tuy nhiên, khi ra tới nơi thì không thấy chó, Hòa liền ném đá lên trời không may trúng má tôn nhà khác gây mâu thuẫn dẫn tới ẩu đả.

Ngày 12/7, TAND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đưa bị cáo Nguyễn Văn Hòa (1989, trú P. An Sơn, TP Tam Kỳ) ra xét xử, tuyên phạt 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Chỉ vì nguyên nhân nhỏ nhặt mà Hòa đã gây thương tích nặng cho hàng xóm...

Nguyễn Văn Hòa

Trước đó, tối 15-9-2017, sau khi đi nhậu về, Hòa lên giường ngủ thì chợt nhớ bầy chó trong xóm ban đêm thường hay tụ tập, cắn xé, kéo đổ sọt rác gần nhà gây mất vệ sinh nên Hòa dậy đi ra hốt nắm đá để ném đuổi chó. Nhưng sau khi hốt đá, Hòa không thấy con chó nào nên sẵn tay tung hai nắm đá lên trời. Tuy nhiên, những viên đá trên vô tình văng lên mái tôn nhà bà Nguyễn Thị Hoa (1959, hàng xóm với Hòa) gây tiếng động lớn.

Lúc này, trong nhà có vợ chồng Hoa và con rể là anh Doãn Chí Lâu (1990), Phạm Đình Thắng (bạn Lâu), vợ chồng con trai Bùi Minh Toàn. Nghe tiếng động lớn, bà Hoa và mọi người nghĩ chồng bà đang ở trên gác làm rơi vật gì nên bà Hoa lên xem. Khi bà Hoa đi lên thì chồng bà nói: “Đứa mô ném đá lên nhà mình”. Nghe vậy, bà Hoa đi xuống rồi ra phía trước mở cổng thì thấy Nguyễn Văn Hòa đang đứng một mình nên hỏi: “Răng con ném đá lên nhà cô rứa?”. Nghe vậy, Hòa không nói gì. Anh Lâu cũng từ trong nhà đi ra, do trời tối nên đi về phía Hòa xem đó là ai. Thấy Lâu đi về phía mình, Hòa nghĩ Lâu đuổi đánh nên bỏ chạy. Vừa chạy Hòa vừa thách đố: “Mi chạy lên đây nề! Mi chạy lên đây nề!”. Anh Lâu tiếp tục đi theo Hòa thì bà Hoa cũng đi theo.

Hòa chạy ra gần đến đường Hùng Vương thì vào quán nhậu “Ông Bụt” của anh Nguyễn Văn Biên (1984, người quen với Hòa). Vào quán, Hòa gọi anh Biên nhưng lúc này anh Biên đang tắm nên không trả lời. Hòa nhìn quanh thấy trên bếp của quán có con dao nên lấy rồi ra khỏi quán chạy về phía anh Lâu.

Nhìn thấy dao, anh Lâu đi ngược lại nhưng Hòa đuổi kịp và chém một nhát. Nạn nhân quay lại đưa tay lên đỡ khiến con dao bị tuột khỏi cán văng xuống đất. Bị chém, anh Lâu hốt hoảng nhào vào ôm Hòa vật xuống đất khiến cả hai cùng ngã. Thấy vậy bà Hoa la lớn: “Cứu, cứu!”. Nghe tiếng kêu cứu, Toàn và Thắng ở trong nhà bà Hoa liền chạy ra can ngăn, đưa anh Lâu vào nhà. Riêng Hòa vùng dậy xô ngã bà Hoa rồi bỏ chạy ra hướng đường Hùng Vương. Tại đây, Hòa gọi điện cho một người bạn để người này chở về nhà ở P. An Xuân (TP Tam Kỳ) ngủ qua đêm. Đến chiều hôm sau Hòa đến CAP An Sơn đầu thú. Anh Lâu bị nhát chém vào cả 2 tay gây thương tích 37%.

Ngoài bản án 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, Hòa còn phải bồi thường cho nạn nhân hơn 30 triệu đồng tiền điều trị thương tích.