Vụ 4 người tử vong ở Phú Thọ: Trách nhiệm Cty Daesang Việt Nam?

Ngày 20/7, liên quan đến sự cố khiến 5 công nhân gặp nạn xảy ra tại Công ty TNHH Daesang Việt Nam (tên trước đây là Công ty TNHH Miwon Việt Nam) tối 18/7, Công an tỉnh Phú Thọ đang tập trung điều tra, làm rõ sự cố đặc biệt nghiêm trọng này.

Thời điểm xảy ra sự việc, Công ty TNHH Miwon Việt Nam (có địa chỉ ở phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) thuê một đơn vị môi trường độc lập ở Hà Nội đến vệ sinh hố gas vi sinh. Trong quá trình vệ sinh, 2 công nhân của công ty môi trường này bị ngạt khí và đã hô hoán. Nghe thấy tiếng kêu cứu, 3 công nhân thuộc bộ phận lò hơi đang làm việc gần đó đã đến và nhảy xuống ứng cứu. Tuy nhiên, cả 5 người đều bị ngạt khí, ngất đi. Hậu quả khiến 4 người chết, 1 người bị thương.

Khu vực Công ty TNHH Daesang Việt Nam nơi xảy ra sự việc.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty TNHH Daesang Việt Nam có địa chỉ tại phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, TP Việt Trì là doanh nghiệp FDI vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất, chế biến và kinh doanh các mặt hàng bột ngọt, hạt nêm, mì chính, gia vị… Qua đó, nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm Công ty Daesang Việt Nam?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là một vụ việc tai nạn lao động nghiêm trọng khiến bốn người tử vong, một người đang cấp cứu bởi vậy cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc để xem xét trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

"Cơ quan điều tra sẽ làm rõ quy trình sản xuất, các loại máy móc thiết bị sử dụng và các yếu tố đảm bảo an toàn được thực hiện như thế nào. Làm rõ những công nhân quản lý vận hành hệ thống máy móc này có được đào tạo, huấn luyện đảm bảo an toàn kĩ thuật hay không? Với những vị trí đòi hỏi chuyên môn, được tập huấn về an toàn lao động thì có tuân thủ quy định về an toàn lao động hay không?

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến hậu quả bốn người tử vong một người bị thương thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo quy định tại điều 195 bộ luật hình sự", luật sư Cường nói.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Theo luật sư Cường, trường hợp kết quả xác minh cho thấy vụ tai nạn xảy ra là ngoài ý muốn, doanh nghiệp này tuân thủ đầy đủ quy định về đảm bảo an toàn lao động, hệ thống máy móc được lắp đặt, vận hành, quản lý sử dụng đúng quy trình, quy định, các công nhân vận hành có chuyên môn phù hợp, được tập huấn đầy đủ về an toàn lao động, có được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động thì trách nhiệm hình sự sẽ không được đặt ra.

Luật sư Cường cho hay, ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ những công nhân này có hợp đồng lao động hay không, thực hiện nhiệm vụ, công việc có phù hợp với chuyên môn, trình độ nghiệp vụ và có được trang bị bảo hộ lao động theo quy định hay không? Trong trường hợp có vi phạm dẫn đến tai nạn xảy ra thì người quản lý, doanh nghiệp sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

"Trước tiên, doanh nghiệp này có trách nhiệm hỗ trợ cho gia đình các công nhân gặp nạn chi phí mai táng và hỗ trợ chi phí cứu chữa cho công nhân đang cấp cứu trong bệnh viện, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân vụ tai nạn, làm căn cứ giải quyết theo quy định pháp luật.

Căn cứ vào kết quả xác minh của cơ quan điều tra thì vấn đề trách nhiệm hình sự cũng như trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật. Song song với việc xác định nguyên nhân sự cố thì doanh nghiệp này cũng phải cần xem xét lại quy trình làm việc, các yếu tố đảm bảo an toàn cho người lao động để tránh những hậu quả đáng tiếc tương tự có thể xảy ra", luật sư Cường chia sẻ.

Hiện vụ 4 người tử vong tại Công ty TNHH Daesang Việt Nam đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

