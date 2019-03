Vụ 3 người chết trên sông Hóa: Bố ra hiện trường, ngất lịm khi phát hiện thi thể con

Thông tin mới nhất vụ phát hiện 3 thi thể trên sông Hóa (địa phận xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Hữu Thảo – Phó trưởng Công an xã An Ninh cho biết, đến thời điểm hiện tại thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để an táng và hiện các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an huyện Quỳnh Phụ điều tra làm rõ.



Kể lại diễn biến vụ việc, ông Nguyễn Hữu Thảo cho biết, vào khoảng 11h trưa 26/3, ban Công an xã An Ninh nhận được tin trình báo của gia đình nạn nhân Phạm Hải Bình (SN 1979, trú tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về việc anh này mất tích tại khu vực sông Hóa, địa phận xã An Ninh.

Nơi phát hiện thi thể các nạn nhân.

Ngay sau đó, gia đình nạn nhân cùng các lực lượng chức năng đã ra khu vực chuyển đổi nuôi trồng thủy sản, bờ sông Hóa để phối hợp tìm kiếm. Đến khoảng hơn 12h cùng ngày, thi thể anh Bình được tìm thấy.

Thời điểm này, gia đình anh Vũ Mạnh Trường (SN 1985, trú tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, Thái Bình) cũng đến địa phương trình báo để phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Đúng lúc lực lượng chức năng đang trục vớt thi thể anh Bình, ông Vũ Đức A. (SN 1956), là người địa phương vì hiếu kỳ cũng ra bờ sông cùng mọi người trong xã để xem việc trục vớt các nạn nhân.

Một bất ngờ đã xảy ra, thi thể được tìm thấy sau anh Bình lại chính là anh Vũ Ngọc Thắng (SN 1993, trú tại thôn Phố Lầy, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ) - con trai của ông A, khiến ông vô cùng bàng hoàng, đau đớn.

“Thời điểm đó, ông A. chỉ tình cờ đi xem cùng mọi người, không nghĩ con trai mình là một trong số các nạn nhân. Cho đến trước khi tìm thấy thi thể anh Thắng, gia đình ông A. vẫn bình thường. Gia đình cũng không có trình báo về việc anh Thắng mất tích”, ông Thảo cho biết.

Sau đó, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân Vũ Mạnh Trường. Vị trí thi thể của cả 3 nạn nhân đều ở cách nhau không xa.

Chiều ngày 27/3, tại bờ sông Hóa, nơi thi thể các nạn nhân được trục vớt. Tới thời điểm này, vẫn còn một số cán bộ Công an huyện Quỳnh Phụ và Công an xã An Ninh ở lại hiện trường để làm công tác bảo vệ.

Đại tá Nguyễn Đình Trung – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cho biết, chưa có căn cứ để xác định các nạn nhân tử vong tham gia đánh bạc và nhảy sông khi bị phát hiện. Công an tỉnh vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ các tình tiết có liên quan.

Trước đó, vào khoảng 13h, ngày 26/3/2019, Công an huyện Quỳnh Phụ nhận được tin báo của Công an xã An Ninh về việc người dân phát hiện 1 người chết là nam giới trôi trên sông Hóa thuộc địa phận thôn Lường Cả, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Phụ đã khẩn trương huy động lực lượng xuống hiện trường, tiến hành xác minh, xác định người chết là anh Phạm Hải Bình (sinh năm 1979, trú tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Trong quá trình giải quyết vụ việc trên, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện thêm 2 người chết trên đoạn sông Hóa thuộc địa phận thôn Lường Cả, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình là: Vũ Ngọc Thắng, sinh năm 1993, trú tại xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ và Vũ Mạnh Trường, sinh năm 1985, trú tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, Thái Bình.