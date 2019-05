Vụ 2 thi thể bị vùi trong bê tông: Nghi can không làm gì, tiền đâu để tu luyện?

Theo đó, liên quan đến vụ 2 thi thể vùi trong bê tông, trong quá trình khám nghiệm, công an phát hiện 30 lượng vàng, 20 ngàn USD và khoảng 300 triệu đồng tiền mặt, số tiền trên được nghi can Phạm Thị Thiên Hà khai nhận có được từ lúc bán căn nhà tại TP.HCM.

Theo lời khai của Hà, vài năm trước Hà có ấn tượng giáo phái lạ qua mạng xã hội nhưng lại hiểu sai những điểm cơ bản của giáo phái này, như nghĩ tập luyện sẽ chữa được bách bệnh, người tập sẽ được lên thiên đàng, tránh mọi khổ đau sau khi chết.

Khám xét trên xe của nhóm nghi can phát hiện nhiều tiền, vàng

Từ suy nghĩ thiếu lạch lạc, Hà bỏ việc, gia đình để tu luyện. Sau đó, Hà trở thành điều phối viên, phụ đạo viên, có vai trò quan trọng trong nhánh tu luyện giáo phái đang theo tại nhiều nơi, trong đó có TP.HCM.



Được biết, Hà sống với mẹ là Trịnh Thị Hồng Hoa tại một chung cư ở TP.HCM. Hà có trình độ học vấn cao, đã từng có thời gian đi du học tại Nhật Bản, làm việc tại các công ty đa quốc gia. Sau khi gia nhập giáo phái lạ, Hà thu nhận các đồng môn và dùng tiền của mình để lo cho mọi người. Tuy nhiên, nhóm tu luyện chỉ ăn mì gói là chính.

Trước đó, vào đêm 17/5 công an bất ngờ ập vào một khách sạn trên địa bàn phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, sau đó đưa nhóm 4 người phụ nữ về trụ sở công an làm việc. Tại đây, một trong số nhóm nghi can gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng trú tại một địa chỉ ở Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) và một người tên Huyền đã thừa nhận có liên quan đến vụ án mạng gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM) và Trần Đức Linh (quê Nghệ An) là 2 nạn nhân trong vụ phát hiện thi thể tại căn nhà ở huyện Bàu Bàng, Bình Dương. Lý do hai người này tử vong, theo lời nghi can thì Thành bị giết còn Linh tự sát. Cả 2 nạn nhân là đồng môn theo môn phái lạ của Hà. Hai nạn nhân bị giết cũng được cho là do “quỷ nhập hồn”.