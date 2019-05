Nóng 40 độ C, hồ lớn nhất Hà Nội thành bãi tắm lý tưởng

Chiều 18/5 hàng trăm người đổ ra hồ Tây tắm giải nhiệt. Do số lượng bể bơi có hạn, giá vé cao, những đoạn nước nông ở hồ Tây bỗng trở thành nơi lý tưởng cho người dân bơi lội. Ở đây có đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người già. Bé Quỳnh Anh (6 tuổi) được bố dẫn ra bơi hàng tuần. Bé Đạt (trái) bằng tuổi bé Quỳnh Anh, lần đầu được bố đưa ra đây tắm, Đạt rất sợ nước mặc dù đã mặc áo phao. Thanh niên phải đi xa cách bờ 50 m mới có thể nhảy santo như ở bãi biển. Nhiều người dẫn thú cưng ra đây chơi và giải nhiệt. Anh Xuân (Xuân Đỉnh, Hà Nội) đùa với chú chó Golden. Nhiều trẻ em mang miếng xốp, chai nhựa hay săm xe để làm phao. Sau khi tắm hồ, họ rửa lại bằng nước sạch đem theo. Anh Trung (Thụy Khuê - Hà Nội) chia sẻ: "Mùa hè thì hầu như ngày nào tôi cũng ra đây tắm, hồ Tây rộng lớn, vẫn rất sạch so với nhiều nơi khác của Hà Nội". Ảnh: Hoàng Đông. Cơ quan khí tượng cho biết đỉnh điểm nắng nóng đợt này rơi vào ngày 18-19/5, nhiệt độ cao nhất 41 độ C, sau đó miền Bắc có mưa và mát mẻ trở lại.

