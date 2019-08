Vợ cán bộ công an ôm hơn 100 tỷ "mất tích" bị truy nã toàn quốc

(Kiến Thức) - Để tạo lòng tin đối với những người cho vay tiền, Ý- vợ 1 cán bộ công an đã đưa ra những con số tiền lãi được hưởng với mức độ "hấp dẫn" như vay 1 tỷ đồng giả lãi 70 triệu đồng/tháng.

Mới đây, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát thông báo trên toàn quốc truy tìm đối tượng Trần Thị Như Ý – người bị tố cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản khi “ôm” hơn 100 tỷ đồng bỏ trốn.

Rất nhiều cá nhân cho bà Ý vay tiền đồng loạt tố cáo hành vi của bà Ý

Theo đó, Cơ quan CSĐT đang tiến hành điều tra, xác minh tin báo của nhiều cá nhân tố cáo bà Trần Thị Như Ý (SN 1985) HKTT 9/8/149 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế, chỗ ở 167 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế có hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 100 tỷ đồng.

Qua xác minh, được biết bà Ý hiện đang vắng mặt tại nơi cư trú. Việc bà Ý đi đâu, làm gì, gia đình và chính quyền địa phương không hay biết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đề nghị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an, Công an các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện đối tượng Ý, thì thông báo cho Cơ quan CSĐT theo địa chỉ số 44 đường Xuân Thủy, TP Huế qua số điện thoại 0234.3823002 hoặc liên hệ trực tiếp qua điều tra viên Nguyễn Đình Dũng theo số điện thoại 0913.449345.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ

Trước đó, nhiều người dân tại Huế vì tin tưởng bà Ý có chồng là cán bộ Công an tại tỉnh Thừa Thiên Huế nên đã cho bà này vay mượn, góp tiền. Bà Ý đã tạo nhiều lý do đưa ra những con số lãi “hấp dẫn” như góp 1 tỷ sẽ trả lãi 70 triệu đồng/tháng; làm đại lý độc quyền nhiều mặt hàng nên cần nhiều tiền để ký quỹ... nhằm tạo niềm tin đối với người cho bà Ý vay.

Số tiền Ý đã mượn của nhiều người mà chưa trả được bước đầu xác minh lên đến trên 100 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ.