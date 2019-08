Vợ bị tẩm xăng đốt vì cãi chồng khi đang say rượu

Sáng 4/8, theo thông tin trên báo CAND, Thượng tá Cao Tiến Phu, Trưởng Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã cử lực lượng điều tra vào cuộc thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ việc chồng tẩm xăng đốt vợ vừa xảy ra trên địa bàn huyện.



Cũng theo Thượng tá Cao Tiến Phu, hiện đơn vị vẫn chưa nhận được đơn tố cáo của nạn nhân nhưng trước tin báo của người dân, xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã vào cuộc để xác minh.

“Hiện Công an huyện đã cử điều tra viên đến bệnh viện lấy lời khai nạn nhân, đồng thời cử cán bộ xuống địa bàn để xác minh, sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc”, Thượng tá Cao Tiến Phu thông tin thêm.

Chị Huyền điều trị tại bệnh viện.

Nạn nhân là bà Triệu Thị Huyền (44 tuổi), hộ khẩu Thành phố Buôn Ma Thuột, tạm trú tại tiểu khu 296 xã Cư M’lan, Ea Súp. Bà Huyền bỏng 40% cơ thể do bị chồng “hờ” tưới xăng lên người đốt.

Theo báo VTC News, tại bệnh viện, bà Huyền đang được tích cực điều trị các vết bỏng từ ngực, bụng, đùi và mặt với diện tích bỏng hơn 40% cơ thể, độ III. Nghi can tẩm xăng đốt bà Huyền là ông Lý Văn Dương (38 tuổi, trú tại tiểu khu 296 xã Cư M’lan, chồng bà Huyền).

Bà Huyền kể trên báo này, sáng 1/8, bà và ông Dương chuẩn bị dụng cụ để đi làm rẫy. Ông Dương mua 5 lít xăng rồi chia đôi ra hai can, pha nhớt vào bên trong can để chạy máy phát cỏ. Khi ông Dương đang chuẩn bị dao rựa để làm rẫy thì được người hàng xóm mời đi nhậu nên cả hai không đi làm nữa.

Bà Huyền bị bỏng 40% cơ thể, mức độ III

“Cuộc nhậu có 6 người nhưng uống hết 1,5 lít rượu và 2 thùng bia nên tất cả đều say. Tôi và anh Dương về đến nhà thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, đôi co nhau. Tiếp đó, anh ấy túm tóc, đấm nhiều vào mặt, đầu khiến tôi choáng váng. Chưa dừng lại, anh ta chụp lấy can xăng gần đó tưới lên người tôi rồi lấy hộp quẹt châm lửa đốt”, bà Huyền kể lại.

Bà Huyền cho biết thêm, hai người sống với nhau như vợ chồng từ khoảng 6 năm trước, đã có một con gái chung 5 tuổi. Trong thời gian chung sống, ông Dương thường xuyên đánh đập, và lần này sau khi đánh đã dùng xăng đốt.

Công an huyện Ea Súp đã tiệu tập Lý Văn Dương để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.