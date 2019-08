Tăng cường đoàn công tác, khẩn trương tìm kiếm người mất tích tại Thanh Hóa

Thông tin mới nhất về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 3, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, tính đến thời điểm sáng 4/8, mưa lũ sau bão số 3 đã làm 2 người chết là anh Vàng A Lâu (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) và bà Trần Thị Tư (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn); 13 người mất tích ở tỉnh Thanh Hóa, trong đó huyện Mường Lát: 1 người, huyện Quan Sơn: 12 người. Lực lượng chức năng cũng đã cứu được 5 người tại Quan Hóa bị lũ cuốn.



Mưa lũ cũng đã làm 32 nhà ở Thanh Hóa bị sập đổ, cuốn trôi; 50 nhà bị thiệt hại rất nặng; 176 nhà bị thiệt hại một phần. 5 điểm trường tại Thanh Hóa bị ảnh hưởng. Ngoài ra mới đây, trong quá trình tham gia ứng cứu các sự cố do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đồng chí Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát đã hi sinh do bị đất đá sạt lở vùi lấp.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp.

Sáng ngày 4/8, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, lũ các sông ở Thanh Hóa đang lên. Mực nước lúc 4h00 ngày 4/8 trên sông Mã tại Cẩm Thủy là 19,87m, trên BĐ2 0,87m; tại Lý Nhân 9,40m, dưới BĐ1 0,1m; tại Giàng 2,30m, dưới BĐ1 1,7m. Dự báo lũ trên sông Bưởi, sông Mã tiếp tục lên. Đến chiều tối 04/8, mực nước trên sông Mã tại Lý Nhân lên mức 11,5m, trên BĐ2 0,5m (với dự kiến thủy điện Trung Sơn xả với lưu lượng 3.700m3/s); tại Giàng lên mức 5,0m, trên BĐ1 0,5m. Trên sông Bưởi tại Kim Tân lên mức 10,5m, trên BĐ1 0,5m.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết: Khu vực Bắc Bộ ở mức 60-75% dung tích; có 05 hồ tại các tỉnh phía Bắc đang xả tràn: Núi Cốc 150m3/s (Thái Nguyên); Yên Lập 60 m3/s, Đầm Hà Động 62 m3/s, Tràng Vinh 168 m3/s, Chúc Bài Sơn 5 m3/s (Quảng Ninh). Các hồ khu vực Bắc Trung Bộ ở mức thấp, đạt 30-50% dung tích. Đặc biệt có 113 hồ hư hỏng và 55 hồ đang thi công có nguy cơ xảy ra mất an toàn, cần tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo an toàn khi có lũ.

Sau khi nghe các bộ ngành báo cáo về tình hình công tác chỉ đạo, nhận định về dự báo khí tượng thủy văn, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đánh giá cao công tác triển khai quyết liệt của các lực lượng trong ứng phó cơn bão số 3.

Về việc khắc phục hậu quả tại huyện Quân Sơn, Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Bộ trưởng chỉ đạo cử thêm 1 đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn dẫn đầu vào trực tiếp tại huyện quân Sơn Thanh hóa để phối hợp hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa.

Lũ trên các sông tại Thanh Hóa tiếp tục dâng cao.

Trong đó ưu tiên các nhiệm vụ như tập trung khắc phục và đảm bảo công tác thông tin thông suốt; Tập trung công tác cứu trợ và cung cấp lương thực, nước uống, điện sinh hoạt cho nhân dân các bản bị chia cắt; Khẩn trương tìm kiếm người mất tích, tiếp cận hỗ trợ, cứu trợ cho các khu vực bị chia cắt, cô lập tại Thanh Hóa;Thiết lập, duy trì thông tin liên lạc tại các địa bàn, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực bị chia cắt.

Bộ trưởng yêu cầu kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập; nhất là các công trình đang thi công; triển khai phương án chống ngập úng tại đô thị; Rà soát khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Sẵn sàng phương án ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; Tổ chức canh gác tại các ngầm tràn, các tuyến đường dễ xảy ra ngập, chia cắt; sẵn sàng lực lượng, phương tiện khắc phục sự cố các tuyến đường giao thông bị sạt lở.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục tăng cường công tác dự báo về diễn biến mưa lũ và có thông tin cảnh báo kịp thời. Theo dõi chặt chẽ diễn biến hồ Hòa Bình, các hồ đang thi công, lũ trên một số sông, suối; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ, công trình xung yếu, bị sự cố và đang thi công.

Sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khu vực có nguy cơ cao và các cung đường thường xuyên bị ngập sâu, sạt lở. Tổ chức cắm biển cảnh báo, tuần tra, canh gác tại các ngầm tràn, các tuyến đường dễ xảy ra ngập, chia cắt. Các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan truyền thông tăng cường công tác cảnh báo khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất các tỉnh miền núi.

Bộ trưởng đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; Cử đoàn công tác vào xử lí đê biển Tây ở Cà mau.

Được biết, Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 4, các lực lượng đóng quân trên địa bàn triển khai 807 cán bộ, chiến sỹ/27 phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn đối với những người còn mất tích và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là tại tỉnh Thanh Hoá. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo khắc phục sự cố trên các tuyến quốc lộ, hỗ trợ địa phương khắc phục các điểm bị sạt lở, ách tắc trên các trục giao thông chính.