Vĩnh Phúc: Bắt giam kẻ giả danh công an lừa gần 130 triệu đồng

Ngày 30/9, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Bình Xuyên đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Văn Hạnh (34 tuổi, trú tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lưu Văn Hạnh tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan điều tra, Hạnh làm công nhân nhưng do thích thể hiện nên Hạnh giới thiệu với những người mới quen mình là cán bộ công an. Đến khoảng 3/2022, do nghĩ Hạnh là cán bộ công an nên ông L - một người dân trên địa bàn thị trấn Bá Hiến (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) có con trai vi phạm pháp luật đã nhờ Hạnh xin cho con được hưởng án treo.

Do thiếu tiền tiêu xài, Hạnh đã yêu cầu ông L. đưa cho mình tổng cộng 127 triệu đồng để xin cho con được hưởng án treo. Sau đó, Hạnh đã tiêu xài hết toàn bộ số tiền kể trên. Đến khi con ông L. bị TAND tuyên án phạt tù, ông L. đã đến đòi tiền nhiều lần, nhưng Hạnh trốn tránh không trả. Do đó, ông L. đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Nhận được đơn trình báo, lực lượng chức năng tiến hành điều tra xác định Hạnh đã bỏ trốn khỏi địa phương, xuất cảnh trái phép đến Myanmar. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT đã phối hợp với cơ quan chức năng để đưa Lưu Văn Hạnh về nước để xác minh, điều tra làm rõ hành vi của Hạnh.

Hiện vụ bắt giam kẻ giả danh công an lừa gần 130 triệu đồng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.