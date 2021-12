Video: Ô tô "điên" đâm 7 xe máy ở Lào Cai

Ngày 14/12, Công an thành phố Lào Cai cho biết đang điều tra vụ ô tô tông liên hoàn, 7 chiếc xe máy hư hỏng xảy ra vào chiều 13/12, tại đường Hoàng Quốc Việt, tổ 1, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Vào khoảng thời gian trên, xe ô tô BKS: 24A-172.27 do Lê Văn Đức (SN 1969, trú tại Kíp Tước 2, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai) điều khiển đã va chạm với xe mô tô 24B2-134.86 do Vũ Duy Thoan (SN 1971, trú tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai) điều khiển. Sau đó, xe mô tô BKS 24B2-134.86 tiếp tục va chạm với xe ô tô BKS: 24A-133.50 do Đỗ Tiến Dũng (SN 1992, trú tại tổ 5 phường Pom Hán, thành phố Lào Cai) điều khiển; xe ô tô BKS 24A-172.27 tiếp tục va chạm với 6 xe mô tô đỗ trên vỉa hè gồm có: xe 24B1-373.40, 24B1-234.99, 24B2-724.65, 24B2-053.69, 24B1-624.98, 24P4-3614. Hậu quả khiến Vũ Duy Thoan bị thương, 9 phương tiện hư hỏng. Dự kiến tổng thiệt hại là 115.000.000 đồng. Hiện vụ ô tô tông liên hoàn, 7 chiếc xe máy hư hỏng Lào Cai đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Video: Ô tô tông liên hoàn, 7 chiếc xe máy hư hỏng.

