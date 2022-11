Vicem Hoàng Thạch công bố thông tin Chủ tịch HĐTV Lê Thành Long bị bắt

Mới đây, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch đã có thông báo công bố thông tin về việc, ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Thành Long – Chủ tịch HĐTV Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch .



Thông báo cũng cho biết, ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Thành Long. Các quyết định, Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương phê chuẩn.

Ông Lê Thành Long - Chủ tịch HĐTV Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch

Ông Lê Thành Long, Chủ tịch HĐTV Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch bị khởi tố, bắt giam về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Được biết, Công an tỉnh Hải Dương cũng đã bắt tạm giam một số cán bộ liên quan để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch. Vụ việc đang trong quá trình điều tra, mở rộng.

Ông Lê Thành Long (sinh năm 1963), nơi sinh tại Hải Dương, trình độ chuyên môn là Kỹ sư vật liệu xây dựng. Ông Long đã có hàng chục năm công tác tại các đơn vị thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam (Vicem).

Từ tháng 12/1986, ông Long là kỹ thuật viên, sau đó lần lượt nắm giữ các vị trí phó ngành công nghệ, quản đốc xưởng lò nung, trưởng phòng kỹ thuật sản xuất tại Công ty xi măng Hoàng Thạch.

Từ tháng 7/2013 đến tháng 12/2014, ông Long đảm nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch kiêm thành viên HĐQT Công ty CP bao bì Hoàng Thạch. Giai đoạn tháng 11/2015 đến tháng 12/2019, ông Long làm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch, đồng thời là thành viên HĐQT bao bì Hoàng Thạch.

Ông Lê Thành Long bắt đầu làm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Thành viên HĐQT Bao bì Hoàng Thạch từ tháng 1/2020 đến nay.

