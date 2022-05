Loạt lãnh đạo Sở Y tế tỉnh "dính chàm" vì vi phạm đấu thầu

Ngày 18/5, Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Hoa Công Hậu (60 tuổi), cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh để điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ông Hậu, có 8 bị can khác thuộc Sở Y tế và công ty liên quan bị khởi tố. Ngày 29/4, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh truy nã đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm tổng Giám đốc Công ty AIC. Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai bị bắt liên quan đến vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra xác minh dấu hiệu sai phạm trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ngày 17/3/2021, Viện KSND tỉnh Sơn La đã phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Kim An (52 tuổi, trú tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La), cựu Giám đốc Sở Y tế Sơn La, về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cơ quan điều tra cáo buộc bà An cùng bị can Sa Văn Khuyên (cựu Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh này) và 3 người khác có sai phạm trong khi thực hiện gói thầu mua sắm trang bị y tế tuyến xã, tuyến cơ sở y tế. Nhiều danh mục hàng hóa, thiết bị y tế liên quan vụ án không đúng với danh mục trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký, gây thiệt hại ngân sách của nhà nước. Đầu tháng 3/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng lúc khởi tố bị can đối với ông Cao Minh Chu - Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và bà Bùi Thị Lệ Phi - cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ để điều tra về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Bộ Công an, cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi và các bị can trên đã có hành vi không công bằng, minh bạch trong đấu thầu gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước. >>> Xem thêm video: Hàng loạt cán bộ bị khởi tố vì sai phạm đất đai. (Nguồn: ANTV).

