Vì sao nữ nhân viên cây xăng bị đâm tử vong trong đêm?

Vừa bơm xăng cho khách xong bất ngờ chị Phượng (Nghệ An) bị một nam thanh niên đeo khẩu trang xông vào giật sợi dây chuyền trên cổ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Ngày 10/7, Phòng CSĐT Công an Nghệ An đang phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến nữ nhân viên cây xăng Quỳnh Giang tử vong.



Theo nguồn tin riêng, vào khoảng 2h, khi chị Trần Thị Phượng (SN 1983, trú xóm 6, xã Quỳnh Giang) vừa bơm xăng cho khách xong đang trên đường vào cửa hàng, bất ngờ bị một nam thanh niên đeo khẩu trang xông vào giật sợi dây chuyền trên cổ.

Trong lúc giằng co người này đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị Phượng rồi bỏ chạy. Lúc này, chị Phượng cố bò và la hét để nhân viên cùng ca trực biết để đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng chị đã tử vong ngay sau đó.

Trích xuất camera an ninh của cửa hàng xăng dầu, phát hiện nam thanh niên này đội mũ lưỡi trai, mặc áo trắng, quần màu đen.

Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm đối tượng gây án.

