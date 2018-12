Vì sao nguyên Tổng Giám đốc Vinashin - Trương Văn Tuyến bị bắt?

Ngày 10/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Trương Văn Tuyến - nguyên Tổng Giám đốc Vinashin và Phạm Thanh Sơn -Phó Tổng Giám đốc SBIC (Vinashin) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 355, Bộ luật Hình sự 2015, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).



Ông Trương Văn Tuyến, SN 1950, quê quán tại Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội) trước khi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đã trải qua nhiều chức vụ.

Từ năm 1992, ông Trương Văn Tuyến làm Giám đốc Công ty Lắp máy và Thí nghiệm cơ điện (thuộc Tổng Công ty Lắp máy – Bộ Xây dựng); Giai đoạn 1995 -2003, ông Tuyến giữ chức Giám đốc Công ty Lắp máy 45-1.

Từ tháng 12/2003 đến tháng 6/2008, ông Trương Văn Tuyến đảm nhiệm chức Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng ban QLDA NMLD Dung Quất. Tiếp đó, ông Tuyến tiếp tục giữ chức Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng ban QLDA NMLD Dung Quất kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tỉnh ủy viên – Ủy viên thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quảng Ngãi.

Bị can Trương Văn Tuyến và bị can Phạm Thanh Sơn.

Tháng 12/2008 đến tháng 6/2010, ông Tuyến là Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng ban QLDA NMLD Dung Quất kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Đảng ủy Ban QLDA NMLD Dung Quất, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ngày 5/10/2010, Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Trương Văn Tuyến giữ chức Tổng giám đốc Vinashin. Đến năm 2013, ông Tuyến nghỉ hưu theo chế độ.

Trong quá trình công tác, ông Trương Văn Tuyến được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Năm 2008, Chính phủ tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Tuy nhiên mới đây, liên quan đến vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) theo Quyết định nhập vụ án hình sự số 04/C46-P11 ngày 05/6/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can số 237/C03-P15 và số 238/C03-P15; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 355, Bộ luật Hình sự 2015.

Ngày 10/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, quá trình điều tra xác định, ông Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc Vinashin và ông Phạm Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc SBIC (Vinashin) đã có hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, ký duyệt gửi tiền có kỳ hạn của Tập đoàn Vinashin (nay là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam SBIC) vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) trái quy định pháp luật, đồng phạm với Trần Đức Chính, kế toán toán trưởng Tập đoàn Vinashin trong việc chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất từ Oceanbank.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội và thu hồi, kê biên tài sản do phạm tội mà có.

Liên quan vụ án trên, trước đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt, khám xét tại nhà riêng đối với ông Nguyễn Ngọc Sự, cựu chủ tịch HĐTV Vinashin. Ông Nguyễn Ngọc Sự bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356 BLHS. Theo đó, ông Sự được xác định là đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Tập đoàn Vinashin gửi vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) để một số cá nhân thuộc Vinashin nhận, chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất.

Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm đại án OceanBank, HĐXX đã tuyên y án bị cáo Hà Văn Thắm mức án chung thân về các tội tham ô tài sản và lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc OceanBank bị tuyên án tử hình về các tội tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.