Vì sao hơn 300 ngàn thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học?

17h ngày 20/8, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT tự động khóa chức năng đăng ký xét tuyển. Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, tổng hợp dữ liệu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT, t ổng số thí sinh đăng ký xét tuyển là 941.759.

Tổng số thí sinh đã nhập nguyện vọng là 616.522. Tổng số lượng nguyện vọng : 3.098.730. Số lượng nguyện vọng trung bình theo thí sinh: 5.03.

Theo thống kê này, đã có 325.716 thí sinh không nhập nguyện vọng lên hệ thống, chiếm 34,6% trên tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau thới điểm 17h ngày 20/8, hệ thống đã tự động khóa chức năng đăng ký xét tuyển để chuyển sang các quy trình tiếp theo. Như vậy, 325.716 thí sinh đã không còn quyền đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Hiện tại, Bộ GD&ĐT chưa đưa ra lý do vì sao có một số lượng lớn thí sinh không đăng ký nhập nguyện vọng như vậy. Còn theo một số chuyên gia, có thể do các em không đạt ngưỡng điểm sàn theo công bố của các trường. Cũng có thể do nhiều em xác định đi học nghề, chỉ đăng ký xét tuyển cho... "vui".

Từ ngày 21/8 đến 17h ngày 28/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến đối với các nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển (đối với các nguyện vọng theo phương thức xét tuyển khác, thực hiện theo quy định của các trường). Đến thời điểm đó, hệ thống mới mở chức năng nộp lệ phí xét tuyển để thí sinh vào nộp lệ phí.

Từ ngày 21/8, Bộ GD&ĐT phân chia lịch mở hệ thống thanh toán theo các tỉnh/thành (dựa trên phiếu đăng ký của thí sinh). Thí sinh cần lưu ý một số mốc thời gian sau:

Từ ngày 21/8 đến 17h ngày 26/8, hệ thống sẽ mở để phục vụ thí sinh ở các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng.

Từ ngày 22/8 đến 17h ngày 27/8, hệ thống sẽ mở để phục vụ thí sinh ở các tỉnh/thành phố: Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum.

Từ ngày 23/8 đến 17h ngày 28/8 dành cho thí sinh thuộc các tỉnh/thành phố còn lại.

