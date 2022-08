Bí mật ít biết về đội thị vệ oai phong trong Tử Cấm Thành

Dưới thời phong kiến, nhiều nam giới nhà Thanh khao khát trở thành đại nội thị vệ để bảo vệ Tử Cấm Thành và sự an nguy của hoàng đế cùng hậu cung. Đối với nhiều người, thị vệ là những người có quyền lực, danh tiếng và kiếm được bộn tiền. Vì vậy, nhiều người muốn tiến thân bằng cách tham gia tuyển chọn làm thị vệ. Thế nhưng, quy trình tuyển chọn thị vệ vô cùng khắt khe. Trong số này, Ngự tiền thị vệ và Càn Thanh môn thị vệ là lực lượng do đích thân hoàng đế chọn lựa. Họ thường là những người xuất thân từ gia tộc trâm anh thế phiệt hoặc có tài năng hơn người. Đây cũng là những thị vệ nhận được đãi ngộ lớn nhất của nhà Thanh. Nhất đẳng thị vệ, nhị đẳng thị vệ, tam đẳng thị vệ, tứ đẳng thị vệ chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh tại các cung của phi tần, nơi ở của cung nữ, tuần tra, phòng chống trộm cắp, hỏa hoạn... Để trở thành đại nội thị vệ, tiêu chí đầu tiên là việc tất cả nam giới đều là con cháu trong Bát Kỳ Mãn Châu, đặc biệt là thuộc Thượng tam kỳ (gồm Tương Hoàng kỳ, Chính Hoàng kỳ và Chích bạch kỳ). Sở dĩ như vậy là vì hoàng đế nhà Thanh thuộc hoàng tộc Ái Tân Giác La. Do đó, con trai của các quý tộc Mãn Thanh có gia tộc cao quý, thông minh, đáng tin cậy và trung thành mới có thể làm nhiệm vụ bảo vệ nhà vua và Tử Cấm Thành một cách tốt nhất. Bên cạnh xuất thân, người được tuyển chọn làm đại nội thị vệ đều là những người khỏe mạnh, cường tráng, giỏi võ nghệ. Thậm chí, một số người xuất thân từ quân đội, lập được nhiều chiến công trên chiến trường. Hầu hết đại nội thị vệ đều giỏi đấu vật, bắn cung, sử dụng nhiều loại binh khí thành thạo như đao, kiếm... để có thể kịp thời tiêu diệt những kẻ có ý định đột nhập vào Tử Cấm Thành, hành thích nhà vua... Đến cuối thời nhà Thanh, triều đình nới lỏng quy định cho phép người Hán tham gia tuyển chọn làm đại nội thị vệ. Một số đại nội thị vệ làm tốt công việc và được nhà vua đánh giá cao. Nhờ đó, họ được cất nhắc lên những chức vụ cao hơn như Nạp Lan Minh Châu dưới thời vua Khang Hy, Phó Hằng, Hòa Thân dưới thời hoàng đế Càn Long... Mời độc giả xem video: Các cặp đôi Trung Quốc chi mạnh cho các bộ ảnh cưới chụp trong nhà. Nguồn: VTV24.

Dưới thời phong kiến, nhiều nam giới nhà Thanh khao khát trở thành đại nội thị vệ để bảo vệ Tử Cấm Thành và sự an nguy của hoàng đế cùng hậu cung. Đối với nhiều người, thị vệ là những người có quyền lực, danh tiếng và kiếm được bộn tiền. Vì vậy, nhiều người muốn tiến thân bằng cách tham gia tuyển chọn làm thị vệ. Thế nhưng, quy trình tuyển chọn thị vệ vô cùng khắt khe. Trong số này, Ngự tiền thị vệ và Càn Thanh môn thị vệ là lực lượng do đích thân hoàng đế chọn lựa. Họ thường là những người xuất thân từ gia tộc trâm anh thế phiệt hoặc có tài năng hơn người. Đây cũng là những thị vệ nhận được đãi ngộ lớn nhất của nhà Thanh. Nhất đẳng thị vệ, nhị đẳng thị vệ, tam đẳng thị vệ, tứ đẳng thị vệ chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh tại các cung của phi tần, nơi ở của cung nữ, tuần tra, phòng chống trộm cắp, hỏa hoạn... Để trở thành đại nội thị vệ, tiêu chí đầu tiên là việc tất cả nam giới đều là con cháu trong Bát Kỳ Mãn Châu, đặc biệt là thuộc Thượng tam kỳ (gồm Tương Hoàng kỳ, Chính Hoàng kỳ và Chích bạch kỳ). Sở dĩ như vậy là vì hoàng đế nhà Thanh thuộc hoàng tộc Ái Tân Giác La. Do đó, con trai của các quý tộc Mãn Thanh có gia tộc cao quý, thông minh, đáng tin cậy và trung thành mới có thể làm nhiệm vụ bảo vệ nhà vua và Tử Cấm Thành một cách tốt nhất. Bên cạnh xuất thân, người được tuyển chọn làm đại nội thị vệ đều là những người khỏe mạnh, cường tráng, giỏi võ nghệ. Thậm chí, một số người xuất thân từ quân đội, lập được nhiều chiến công trên chiến trường. Hầu hết đại nội thị vệ đều giỏi đấu vật, bắn cung, sử dụng nhiều loại binh khí thành thạo như đao, kiếm... để có thể kịp thời tiêu diệt những kẻ có ý định đột nhập vào Tử Cấm Thành, hành thích nhà vua... Đến cuối thời nhà Thanh, triều đình nới lỏng quy định cho phép người Hán tham gia tuyển chọn làm đại nội thị vệ. Một số đại nội thị vệ làm tốt công việc và được nhà vua đánh giá cao. Nhờ đó, họ được cất nhắc lên những chức vụ cao hơn như Nạp Lan Minh Châu dưới thời vua Khang Hy, Phó Hằng, Hòa Thân dưới thời hoàng đế Càn Long...