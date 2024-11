Vì sao hoãn phiên tòa vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong?

Dự kiến, hôm nay (19/11), tại trụ sở TAND quận Long Biên, TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong. Trương Văn Minh (16 tuổi, ở Việt Hưng, Long Biên) bị đưa ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị hại trong vụ án là Nguyễn Hoàng Đ, nam sinh lớp 8, bị đánh chết não, tử vong.

Rất đông người dân tập trung bên ngoài đòi quyền lợi cho bị hại (Ảnh: H.N)

Tuy nhiên, đến hơn 9h sáng, sau ít phút khai mạc phiên tòa, chủ tọa đã thông báo hoãn phiên xử do bị cáo không đủ sức khỏe để ra tòa.

Theo hồ sơ, khoảng 16h ngày 17/3/2024, tại khu vực sân bát giác thuộc khuôn viên đình Lệ Mật, Trương Văn Minh có hành vi dùng tay phải đấm vào khu vực gò má trái của cháu Đ khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền đá, chảy máu não và tử vong sau đó.

Giám định tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội kết luận: Nguyên nhân chết của nạn nhân là do suy đa phủ tạng vì hậu quả của tổn thương chảy máu não. Công văn số 531 ngày 7.8.2024 của Trung tâm pháp y (Sở Y tế Hà Nội) xác định: Cháu Đ bị đấm một phát vào má trái khiến hộp sọ di chuyển cùng hướng của lực tác động, khi bị ngã đầu đập vào nền đá làm cho chuyển động bị chặn lại, bộ não di chuyển đột ngột về phía ngược lại trong thời gian ngắn, gây rung lắc va đập vào hộp sọ, dẫn đến co kéo đứt, vỡ mạch não, xuất huyết não...

Trường hợp xuất huyết, tổn thương nhiều gây ức chế các trung khu hô hấp, tuần hoàn dẫn đến suy đa phủ tạng và tử vong. Tại cơ quan điều tra, Trương Văn Minh khai nhận hành vi phạm tội như sau: Sau khi em trai là Trương Văn Khang (12 tuổi) kể lại việc bị một anh ngồi lên người và tát vào mặt gây thương tích. Minh dắt Khang đi ra khu vực sân đình Lệ Mật để tìm gặp, hỏi lý do Khang bị đánh.

Khi cả hai anh em đi bộ đến Trung tâm giáo dục thường xuyên Việt Hưng thì gặp bố đẻ là anh Trương Văn Tâm đi xe máy đến. Khang kể lại chuyện bị đánh, anh Tâm chở hai con đi và nói với Khang: “Chắc các anh chỉ trêu con thôi”. Khi đi qua cổng đình Lệ Mật khoảng 30m, anh Tâm nói với hai con: “Đi vào gặp ông nội giải quyết để bố còn về làm việc”. Minh quan sát thấy ông nội là Trương Văn Vinh đang ngồi tại ghế đá trong khuôn viên đình Lệ Mật nhưng Minh và Khang không ra chỗ ông nội mà đi bộ đến sân bát giác, nơi cháu Đ. cùng các bạn đang chơi bóng rổ.

Minh hỏi Khang bị ai đánh thì Khang chỉ tay về phía Đ. và nói: “Thằng kia đánh em”. Minh tiến lại vị trí Đ. đang đứng và hỏi: “Tại sao mày đánh em tao, mày đã xin lỗi nó chưa”. Đ. không phản ứng, không nói gì và bị Minh dùng tay trái túm cổ áo, tay phải đấm trúng vào gò má trái làm Đ. ngã xoay một vòng và ngã đập đầu xuống nền đá. Minh tiếp tục túm cổ áo của Đ. yêu cầu xin lỗi Khang. Lúc này Đ. đứng dậy rồi quỳ xuống xin lỗi Khang. Trong khi đó, anh Tâm từ xa có hô: “Sao mày lại đánh em” và chạy vào nơi Minh vừa đánh Đ.

Anh Tâm yêu cầu Minh không được đánh và nói với Đ: “Lần sau không được đánh em, nó còn bé, nếu không chú đến tận nhà bảo bố mẹ giải quyết”. Sau đó, anh Tâm đưa Minh, Khang về nhà.

Cáo buộc cho rằng, lời khai của Trương Văn Minh phù hợp với lời khai của người làm chứng, các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Đối với Trương Văn Khang là đối tượng đồng phạm với Trương Văn Minh về hành vi Cố ý gây thương tích, khi phạm tội Khang 11 tuổi, 5 tháng, 20 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, cơ quan điều tra đã thông báo về địa phương nơi cư trú và trường học của Khang để phối hợp quản lý, giáo dục. Gia đình nam sinh yêu cầu bồi thường 1 tỷ đồng, đến nay đã nhận 100 triệu đồng.