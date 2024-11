Hà Nội: Cháy lớn kho hàng, khói bốc cao hàng chục mét

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 22h đêm 18/11, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một kho hàng nằm ở ngõ 115/35 phố Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Khu vực nơi xảy ra vụ cháy.

Kho xưởng bị hỏa hoạn chứa rất nhiều loại hàng hóa, trong đó có cả đồ chơi trẻ em (nhà bóng, nhựa...) rất dễ cháy nên ngọn lửa đã bùng lên dữ dội cùng với cột khói đen cao hàng chục mét, kèm theo một số tiếng nổ. Ước tính, khu nhà xưởng bị cháy rộng khoảng 200m2.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động hơn 10 xe chữa cháy chuyên dụng của Công an quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố cùng hàng chục CBCS đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng triển khai phương án chống cháy lan, dập lửa, khoanh vùng đám cháy . Công tác chữa cháy cũng gặp khó khăn do địa hình khu vực không thuận lợi. Đến khoảng 0h30 ngày 19/11, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được ngọn lửa.