Vì sao Công an nổ súng trước cổng đại học Hải Phòng?

(Kiến Thức) - Sáng 13/5, Công an TP Hải Phòng đã thông tin về vụ việc cán bộ công an nổ súng tại cổng trường Đại học Hải Phòng khiến dư luận xôn xao.

Theo đó, vào 15h ngày 12/5, Công an quận Kiến An nhận được tin báo tại cổng trường Đại học Hải Phòng (đường Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng) một số đối tượng tụ tập, có biểu hiện đánh nhau.



Ngay sau đó, Công an quận Kiến An cử Tổ công tác đến thì phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển nhiều xe máy, cầm hung khí (dao, kiếm) đang tấn công một nhóm khác trong quán nước.

Để kịp thời ngăn chặn, tổ công tác đã nổ súng trấn áp, khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng và thu giữ hung khí. Công an quận Kiến An lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa các đối tượng và tang vật về trụ sở để làm rõ.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Trước đó, chiều tối 12/5 trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một vụ hỗn loạn ngay trước cổng trường Đại học Hải Phòng (quận Kiến An, TP Hải Phòng) và có 2 tiếng súng nổ.

Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, mặc quần short màu đỏ cùng những người đàn ông khác đang trấn áp một số thanh niên ngay trước cổng trường Đại học Hải Phòng. Sau đó, người đàn ông này cầm theo vật giống súng rượt đuổi theo những kẻ bỏ chạy và bắn chỉ thiên.

Vụ việc đang được làm rõ…