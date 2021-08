Vi phạm phòng dịch COVID-19, “quan lớn” trả giá đắt

Cách chức cán bộ thuế ngang nhiên vượt chốt kiểm dịch: Khi đi qua chốt kiểm soát dịch, ông Trần Khởi Nghĩa (thuộc Chi cục thuế khu vực Bến Tre- Châu Thành, tỉnh Bến Tre) không những không xuất trình giấy đi đường mà còn to tiếng, khiếm nhã với lực lượng làm nhiệm vụ. Ngày 11/8, ông Nghĩa bị cách chức Đội trưởng Đội thuế liên xã số 5. Tạm đình chỉ công tác một chủ tịch xã vì 'bỏ trống' khu cách ly: Ngày 7/8, UBND huyện Anh Sơn (Nghệ An) vừa tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trần Chương, Chủ tịch UBND xã Long Sơn. Thời gian tạm đình chỉnh công tác đối với ông Chương là 15 ngày kể từ ngày 6/8. Qua kiểm tra, khu cách ly ở Trường Mầm non xã Long Sơn phát hiện: Không có người trực giám sát cách ly. Đình chỉ công tác Giám đốc Sở Du lịch chơi golf giữa mùa dịch: Ngày 5/8, UBND tỉnh Bình Định đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Dũng Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 5/8. Ông Dũng đã có hành vi đi chơi Golf ở Quy Nhơn, bất chấp quy định giãn cách xã hội. Tạm đình chỉ Phó Cục trưởng Thuế Bình Định vì đi chơi golf giữa dịch: Ngày 5/8, Tổng cục Thuế đã có Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (từ ngày 4/8) đối với ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định do ông này đi đánh golf giữa giãn cách, vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đình chỉ, chuyển công tác 2 Chủ tịch phường lơ là chống dịch: Ngày 7/8, UBND quận 8, TP HCM đã đình chỉ công tác đối với ông Trần Phát Tấn - Chủ tịch UBND phường 15, chuyển công tác ông Lê Minh Tâm - Chủ tịch UBND phường 16 đến nhận công tác tại Phòng nội vụ quận 8 vì lơ là trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường. (Ảnh minh họa) Tạm đình chỉ một Chủ tịch xã để dịch lây lan ra cộng đồng: Ngày 1/8, UBND huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Phạm Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Ân Tường Tây. Bà Hà đã để cho một nữ bệnh đi từ Bình Dương về đến xã Ân Tường Tây làm lây lang COVID-19 ra cộng đồng. (Ảnh minh họa) Tạm đình chỉ Chủ tịch phường vì thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch: Ngày 1/8, UBND TP Bảo Lộc, Lâm Đồng đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Bí thư, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường Lộc Sơn để làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh minh họa) Cách chức Chủ tịch phường ở Đồng Nai: Ngày 27/7, UBND TP Biên Hòa đã cách chức vụ Chủ tịch UBND phường Hóa An đối với bà Huỳnh Thu Hà. Bà Hà thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương chưa tốt khiến dịch bệnh phát sinh nhiều. Điều chuyển công tác Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa: Ngày 19/7, Phường Vĩnh Hoà, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã điều chuyển công tác Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hoà Trần Lê Hữu Thọ - người cho giữ xe của công nhân đi mua bánh mì và nói rằng bánh mì "không phải thực phẩm, lương thực". Theo đó, ông Thọ phụ trách các chốt phong tỏa, cách ly trên địa bàn, không được đi ra đường kiểm tra. >>> Xem thêm video: Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch xã lơ là chống dịch ở Bắc Giang. Nguồn: Đài Truyền Hình Cần Thơ.

