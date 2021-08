Vi phạm phòng chống COVID-19, bao người mếu mặt “ăn” phạt trăm triệu

8 người tụ tập đánh bóng chuyền, bị phạt 130 triệu đồng: Ngày 23/7, Công an xã Đông Hải Duyên Hải (Trà Vinh) tuần tra, kiểm soát ấp Động Cao phát hiện các đối tượng trên tụ tập đánh bóng chuyền nên tiến hành lập biên bản vi phạm. Ngày 5/8, Công an huyện Duyên Hải đã xử phạt 8 trường hợp tụ tập đánh bóng chuyền với tổng số tiền 130 triệu đồng. (2 trong số 8 người vi phạm) 6 người bị phạt hơn 100 triệu đồng vì tụ tập đánh bạc trong mùa dịch: Ngày 26/7, Công an xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức "đánh liêng". Ngày 3/8, Công an huyện Sóc Sơn đã xử phạt 6 người này với tổng số tiền 106,5 triệu đồng. Tụ tập ăn nhậu, 9 người bị phạt 120 triệu đồng: Ngày 15/7, nhận được tin báo của người dân về việc có một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập sử dụng rượu, bia tại một hộ dân trên địa bàn ấp Hữu Lợi, Công an xã Hữu Đạo (Châu Thành, Tiền Giang) phát hiện tại đây có 9 đối tượng. Ngày 22/7, Công an xã Hữu Đạo đã xử phạt 9 đối tượng bị phạt 120 triệu đồng. Tụ tập ở quán nhậu mừng sinh nhật, 53 thanh niên bị phạt hơn 100 triệu đồng: Tối 10/7, lực lượng chức năng kiểm tra quán nhậu hải sản Chương BP tại xã Bù Nho (huyện Phú Riềng, Bình Phước) phát hiện 53 thanh thiếu niên đang tụ tập dự tiệc sinh nhật không thực hiện các biện pháp phòng dịch. Ngày 12/7, BND huyện Phú Riềng đã xử phạt 53 người này với tổng số tiền 106 triệu đồng. 7 người bị phạt hơn 100 triệu đồng vì tụ tập xem bóng đá: Ngày 11/6, 7 người trú xã Tiền Phong ( huyện Yên Dũng, Bắc Giang) đã tụ tập uống bia và xem bóng đá tại nhà ông Lương Văn M, SN 1970, xã Tiền Phong. Ngày 16/6, Công an huyện Yên Dũng đã xử phạt 7 người này với tổng số tiền 105 triệu đồng. Tụ tập ăn giỗ, 9 người bị phạt 135 triệu đồng: Ngày 21/5, ông Thân Văn P. (51 tuổi, trú xã Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Giang) đã tổ chức cúng giỗ cho bố đẻ và mời người thân đến tụ tập ăn uống, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. UBND huyện Yên Dũng đã xử phạt 9 người với tổng số tiền 135 triệu đồng. (Ảnh minh họa) Tụ tập ăn uống, 6 thanh niên bị phạt hơn 100 triệu đồng: Ngày 22/5, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập ăn uống tại xã Tân Liễu, Yên Dũng, Bắc Giang. Ngày 26/5, UBND H.Yên Dũng đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với 6 thanh niên kể trên với tổng số tiền 102 triệu đồng. 4 "dân chơi" tránh chốt phòng dịch COVID-19: Ngày 29/1, tại Chốt kiểm soát liên ngành dịch bệnh COVID-19 cầu Đá Vách thuộc địa phận thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, công an đã phát hiện và đưa 4 thanh niên có biểu hiện trốn kiểm tra tại chốt kiểm soát để đi sang thị xã Kinh Môn (Hải Dương). Ngày 31/1, Công an thị xã Đông Triều đã xử phạt 4 người này với tổng số tiền 100 triệu đồng. >>>> Xem thêm video: Người đàn ông bị phạt 5 triệu vì lên mạng xúc phạm lực lượng chống dịch. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

