Vấn đề pháp lý vụ Chi Dân, An Tây liên quan tới ma túy

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình (TP HCM) đang điều tra ca sĩ Chi Dân và một số người nghi vấn liên quan đến ma túy. Nam ca sĩ và một số người khác bị lực lượng chức năng quận Tân Bình kiểm tra, phát hiện nghi vấn có liên quan đến ma túy nên đưa về trụ sở công an làm việc. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an quận Tân Bình mở rộng điều tra nên chưa cung cấp kết quả cụ thể.

Nữ người mẫu An Tây và ca sĩ Chi Dân.

Diễn viên, người mẫu Andrea Aybar (29 tuổi, tức Nguyễn Thị An, người Tây Ban Nha) cũng bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM điều tra liên quan ma túy. Trước đó, ngày 9/11, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kiểm tra căn hộ tại chung cư ở phường An Khánh, TP Thủ Đức phát hiện Andrea Aybar cùng một số người có liên quan ma túy nên đưa về trụ sở làm việc.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, việc các ca sĩ, các nghệ sĩ sử dụng trái phép chất ma túy thời gian qua không còn là chuyện hiếm gặp. Do đặc thù nghề nghiệp và môi trường giao tiếp nên các ca sĩ, nghệ sĩ rất dễ vướng vào các tệ nạn xã hội nếu như không giữ được mình.

Luật sư Cường cho biết thêm, theo quy định của pháp luật, ma túy là chất có sự quản lý độc quyền của Nhà nước. Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Bởi vậy sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật, người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử phạt hành chính, Trước đây, sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý hình sự, tuy nhiên từ năm 2009, khi sửa đổi Bộ luật Hình sự 1999, tội danh này đã được Phi hình sự hóa. Theo đó, người sử dụng trái phép chất ma túy hiện nay được xác định là người bệnh, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và có thể bị áp dụng biện pháp bắt buộc cai nghiện.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

"Còn đối với những người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, là những người chuẩn bị ma túy, công cụ phương tiện, điều kiện để người khác sử dụng trái phép chất ma túy, đưa ma túy vào cơ thể người khác thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ trong vụ việc nêu trên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hay không để xử lý hình sự đối với những người này. Theo đó người thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy có thể bị xử lý hình sự với hình phạt thấp nhất là 02 năm tù, mức cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Bởi vậy, trong trường hợp nếu nam ca sĩ trên chỉ là người sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng không phải là người mua bán, tàng trữ, không phải là người tổ chức để đưa ma túy vào cơ thể người khác thì chỉ bị xử phạt hành chính. Nếu trường hợp cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy người này đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, hoặc tàng trữ trái phép chất ma túy hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì sẽ xử lý hình sự.

Đây là vụ việc phức tạp, có liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều người có liên quan bởi vậy cơ quan điều tra sẽ thận trọng xem xét đánh giá để xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý đối với những người vi phạm theo quy định của pháp luật.