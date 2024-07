Vấn đề pháp lý trong vụ tai nạn khiến 4 mẹ con tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 4 mẹ con tử vong, sáng 17/7, Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội cho biết, tài xế xe ben liên quan đến vụ việc là Đoàn Văn Lương (38 tuổi, trú huyện Quảng Hòa, Cao Bằng) đã ra trình diện vào đêm 16/7. Qua test nhanh, công an xác định tài xế Lương dương tính với ma túy. Trong khi đó, sau khi khám nghiệm hiện trường, công an kết luận xe ben chở quá tải 74%.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 11h ngày 16/7, tài xế Lương lái xe ben loại 15 tấn mang biển số 88C-288.49 chở vật liệu xây dựng lưu thông trên đường DH05 hướng xã Cát Quế đi xã Minh Khai (huyện Hoài Đức). Khi xe ben vừa qua ngã 4 giao với đường Ba Chàng (xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) thì đâm vào thùng xe tải mang biển số 29C-597.75. Cú tông khiến xe tải văng vào xe máy do chị N.T.H (32 tuổi, trú H.Hoài Đức) cầm lái chở theo 3 con nhỏ là các cháu N.T.K.O (13 tuổi), N.T.T.M (11 tuổi) và N.T.S (9 tuổi). Vụ tai nạn khiến 4 mẹ con chị H. tử vong tại chỗ.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, rất thương tâm khi cả 4 mẹ con đều tử vong. Với diễn biến sự việc như vậy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xác định người điều khiển phương tiện nào có lỗi để xem xét trách nhiệm pháp lý. Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 mẹ con tử vong ở đoạn đường qua xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội là do va chạm giữa xe ben và xe tải khiến cho xe tải va vào xe máy của bốn mẹ con khiến cả 4 người này tử vong.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dữ liệu camera giám sát, camera hành trình, thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan, những người làm chứng để xác định hướng di chuyển của các phương tiện, vị trí của vụ va chạm, khả năng quan sát, điều khiển hành vi của các chủ phương tiện để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn, làm cơ sở xác định bên nào có lỗi để xử lý theo quy định của pháp luật.

"Với dấu vết để lại trên hiện trường cho thấy chiếc xe ben đã va vào hông bên phải của chiếc xe tải, khiến chiếc xe tải mất lái va vào chiếc xe máy chở bốn mẹ con làm các nạn nhân này đều tử vong. Bởi vậy rất có thể người lái xe ben đã thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến vụ tai nạn xảy ra. Để kết luận về vấn đề này thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ khả năng quan sát của người lái xe ben, tốc độ và làn đường của người này khi vụ va chạm xảy ra. Ngoài ra cũng cần làm rõ hướng di chuyển của chiếc xe tải như thế nào, có phải thuộc trường hợp phóng nhanh vượt ẩu, tạt đầu dẫn đến vụ tai nạn hay không?

Về nguyên tắc thì trong hai tài xế này, người nào có lỗi thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, nếu cả hai bên đều có lỗi thì sẽ đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật Hình sự. Trong vụ tai nạn giao thông này, hướng di chuyển của hai xe ô tô, khả năng quan sát của hai tài xế và tốc độ của hai xe và điểm va chạm là những yếu tố quan trọng để xác định người lái xe nào có lỗi. Người nào có lỗi gây ra vụ tai nạn thì người đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 3, Điều 260 bộ luật hình sự với hình phạt là phạt tù từ 07 năm đến 15 năm", luật sư Cường phân tích.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy người điều khiển ô tô tải đã đi đúng phần đường, đúng làn đường, đúng tốc độ, có chú ý quan sát nhưng người lái xe ben đã thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên đã đâm vào sườn của chiếc xe tải dẫn đến vụ tai nạn xảy ra thì sẽ xử lý hình sự người lái xe ben mà không xử lý hình sự người lái xe tải vì trong trường hợp này người lái xe tải thuộc trường hợp là sự kiện bất ngờ. Còn trường hợp nếu kết quả xác minh cho thấy người lái xe ben đi đúng làn đường, đúng tốc độ, có chú ý quan sát những người xe tải phóng nhanh vượt ẩu, tạt đầu xe ben dẫn đến vụ tai nạn xảy ra thì người xe tải sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện vụ tai nạn khiến 4 mẹ con tử vong ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.