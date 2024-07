Hà Nội: Truy tìm nam thanh niên thuê 2 ô tô nhưng không trả

Ngày 17/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Nam Từ Liêm đang xác minh đơn tố giác Phí Hoàng Hà (SN 1997, HKTT: Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phí Hoàng Hà.

Theo đơn tố giác, Phí Hoàng Hà có hành vi chiếm đoạt ô tô nhãn hiệu Mazda CX5 BKS: 30G-841.46 của anh T. (SN 1991, HKTT: Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) và ô tô nhãn hiệu Mercedes C250 BKS: 19A-217.43 của chị Th. (SN 1994, HKTT: Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ) thông qua việc thuê ô tô và mua bán xe, đến hạn trả xe và thanh toán tiền nhưng không trả cho anh T. và chị Th.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đã nhiều lần triệu tập, nhưng đối tượng không lên làm việc. Hiện chưa xác định được Phí Hoàng Hà đang ở đâu. Để phục vụ điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm quyết định truy tìm đối tượng trên (có hình ảnh kèm theo).

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (đồng chí Nghiêm Văn Ngọc – SĐT: 0986.830.216), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.