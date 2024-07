Khởi tố 2 đối tượng chôn lấp gần 200 tấn chất thải ở Bắc Giang

Ngày 17/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường, xảy ra tại bãi soi xóm Dậy, thôn Hương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đễ (SN 1980, trú tại xóm Vân Đình, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) và Chu Văn Nhật (SN 1994, trú tại TDP số 3, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Đối tượng Nguyễn Văn Đễ và Chu Văn Nhật.

Trước đó, tối 15/5, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Hiệp Hòa đã phát hiện, kiểm tra 1 ô tô tải đầu kéo sơ mi rơ moóc chở theo khoảng 26 tấn chất thải rắn dạng bột màu đen xám không rõ nguồn gốc, đang chuẩn bị đổ, chôn lấp tại bãi soi xóm Dậy, thôn Hương Sơn. Công an huyện Hiệp Hòa đã nhanh chóng điều tra, làm rõ, xác định nội dung sự việc như sau:

Cuối năm 2023, Nguyễn Văn Đễ tập hợp được một lượng lớn chất thải rắn (thải ra từ quá trình luyện tái chế kim loại phế liệu ở xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) tại kho ở khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, sau đó Đễ không tìm được cách xử lý số chất thải này nên đã nảy sinh ý định chôn lấp xuống đất. Giữa tháng 4/2024, Đễ gặp Chu Văn Nhật và rủ Nhật cùng thực hiện việc chôn lấp chất thải. Đễ bảo Nhật tìm vị trí vắng, hẻo lánh và lo máy móc để chôn lấp chất thải còn Đễ lo việc vận chuyển. Đễ hứa sau mỗi lần chôn lấp chất thải thành công sẽ trả tiền công cho Nhật 12.000.000 đồng. Nhận lời của Đễ, Nhật đi tìm kiếm và quyết định sẽ thực hiện chôn lấp tại bãi soi xóm Dậy, thôn Hương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, giáp với mép nước sông Cầu.

Để vận chuyển chất thải, Đễ thuê 2 ô tô tải đầu kéo theo sơ mi rơ moóc với giá 2.000.000 đồng/chuyến. Khi cần vận chuyển chất thải, Đễ gọi điện cho các xe đến kho để lấy, đồng thời gọi điện cho Nhật để chuẩn bị hố chôn lấp. Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 28/4/2024 đến ngày 11/5/2024, Đễ với Nhật đã cùng nhau thực hiện việc vận chuyển, chôn lấp 8 chuyến xe chở chất thải (mỗi xe chở được khoảng 25 tấn). Hành vi được thực hiện vào buổi tối để tránh sự phát hiện của người dân cũng như cơ quan chức năng. Chiều tối ngày 15/5/2024, các đối tượng tiếp tục vận chuyển 1 chuyến chất thải để thực hiện việc chôn lấp nhưng do không chuẩn bị được hố để chôn lấp nên phải quay xe ra thì bị người dân và lực lượng Công an huyện Hiệp Hòa phát hiện, kiểm tra.

Quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ toàn bộ số chất thải được chôn lấp dưới đất, có tổng trọng lượng là 195.540kg. Căn cứ kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, xác định số lượng chất thải trên là chất thải chứa các thành phần nguy hại đặc trưng so với ngưỡng chất thải nguy hại quy định tại Bảng 1, Bảng 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN07:2009/BTNMT) về ngưỡng chất thải nguy hại. Hành vi chôn lấp chất thải xuống đất của các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm nghiêm trọng cho đất, nguồn nước và không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân. Tuy nhiên, Công an huyện Hiệp Hòa đã kịp thời phát hiện, thu giữ toàn bộ chất thải, ngăn chặn hậu quả về môi trường xảy ra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.