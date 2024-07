Trộm xe, đang trên đường đi tiêu thụ thì bị Cảnh sát 141 bắt giữ

Ngày 17/7, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết, khoảng 19h ngày 16/7, tổ công tác Y8/141 Công an thành phố, do Trung tá Nguyễn Tuấn Cường - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 8, Phòng Cảnh sát giao thông là Tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại nút giao Khuất Duy Tiến - Ngụy Như Kon Tum (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Thời điểm trên, tổ công tác phát hiện 1 người đàn ông điều khiển xe máy Honda Wave không biển kiểm soát nên tiến hành dừng xe, kiểm tra.

Thời điểm tổ công tác chức năng kiểm tra và bắt giữ đối tượng.

Người điều khiển xe là Đ.V.Đ (SN 1983, trú tại huyện Kinh Môn, Hải Dương) không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe. Đặc biệt tổ công tác phát hiện ổ khoá xe có dấu hiệu cạy phá nên đã tạm giữ lái xe để làm rõ. Qua đấu tranh, Đ. khai nhận, chiếc xe nêu trên hắn vừa trộm cắp sáng cùng ngày và đang mang đi tiêu thụ thì bị bắt.

Tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu, đưa người và phương tiện liên quan về Công an phường Nhân Chính để giải quyết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác minh, mời chủ nhân chiếc xe liên quan đến làm việc. Trình bày với công an, anh Nguyễn Duy Q. (SN 2005, ở huyện Ba Vì, Hà Nội), chủ chiếc xe máy cho biết, sáng sớm ngày 16/7, anh để xe ở ký túc xá Học viện Thanh thiếu niên thì bị kẻ gian lấy mất. Anh Q. xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan.

Ngay trong tối cùng ngày, anh Q. đã được Tổ công tác Y8 và Công an phường bàn giao lại tài sản bị mất. Hiện vụ việc được Công an phường Nhân Chính tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.