Va chạm với xe khách và xe bán tải, 3 học sinh tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h15 ngày 19/5, tại Km7, Quốc lộ 4D thuộc thôn Luổng Láo 2, xã Cốc San, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 phương tiện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Xe khách (hãng Hà Sơn - Hải Vân) BKS: 24B-009.76 (chưa rõ danh tính lái xe) và xe bán tải Ford Ranger BKS: 24C - 136.80 do anh Châu A Lủ (SN 1989; HKTT: xã Trung Chải, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) điều khiển đã va chạm với xe máy Wave S BKS: 24K9.7219.

Hậu quả khiến cháu Lý Gia T (SN 2011, trú thôn Luổng Láo 2, xã Cốc San) tử vong tại chỗ. Cháu Vũ Đình Th và cháu Vũ Đình Đ (đều SN 2010, cùng trú tại thôn Luổng Láo 2) bị thương nặng, được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Lào Cai nhưng cả 2 tử vong sau đó.

"Hiện Công an xã đang phối hợp cùng Công an TP Lào Cai, phòng PC08 Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định", đại diện UBND xã Cốc San chia sẻ.