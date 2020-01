Út “trọc” quan hệ gì... cựu Bí thư Hậu Giang tài trợ 5 tỷ xây phủ thờ?

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Tiền Phong, ông Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng phủ nhận mối quan hệ với Út "trọc”. Ông Sum cho biết, ông không quen với người này: “Có thể người đó là bạn bè với anh Bảy Chắc (ông Huỳnh Minh Chắc – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang-anh trai ông Sum). Có gì các anh hỏi ông ấy”.

Còn ông Chắc nói: “Việc ông Út ủng hộ số tiền nói trên là cá nhân vì khi đó tôi đã về hưu. Còn tấm bảng ghi dòng chữ Đinh Ngọc Út – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển đầu tư Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) ủng hộ 5 tỷ đồng là do tôi thiết kế như lời cảm ơn đối với người tài trợ. Do nghe mọi người gọi là Út nên tôi mới để là Đinh Ngọc Út chứ không biết ông Hệ là ai”.

Đinh Ngọc Hệ (tức Út ‘trọc’), SN 1971, cựu thượng tá quân đội, Chủ tịch kiêm TGĐ Cty CP Phát triển Đầu tư Thái Sơn – Bộ Quốc phòng.

Tháng 1/2019, trong quá trình điều tra, giải quyết các vụ việc sai phạm liên quan đến Đinh Ngọc Hệ và Công ty cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bị can này về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo điều 358 Bộ luật Hình sự năm 2015. Việc ra quyết định khởi tố nằm trong diễn biến mở rộng điều tra, giải quyết các sai phạm của Út ‘Trọc' ở Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn.

Trước đó, tháng 11/2018, Tòa án Quân sự Trung ương bác kháng cáo, giữ nguyên mức hình phạt sơ thẩm 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” và 2 năm tù về tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 12 năm tù cho Đinh Ngọc Hệ.