Tước quân tịch nguyên Trưởng phòng CS kinh tế Hà Nội

Công an Hà Nội cho biết, Bộ Công an đã ra quyết định tước quân tịch đại tá Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu sau khi cựu cán bộ này bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt tạm giam.

Tối 23/9, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Bộ Công an đã ra quyết định tước quân tịch đại tá Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP Hà Nội và trung tá Nguyễn Đức Châu, đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ.



Việc tước quân tịch được thực hiện sau khi Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê và ông Châu. Cả hai nguyên cán bộ Công an này bị điều tra về tội "tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù" theo điều 378 Bộ luật hình sự. Những hành vi phạm tội này xảy ra khi ông còn làm trưởng Công an quận Tây Hồ.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin thêm, ông Lê và các thuộc cấp của mình bị đình chỉ công tác từ đầu năm 2021. Từ kết quả xác minh ban đâu về sai phạm của những người này, ngày 8/2, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” quy định tại Điều 369 Bộ luật Hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 23/9, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phùng Anh Lê (54 tuổi), nguyên Trưởng Công an quận, nguyên Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội (Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP Hà Nội) về hành vi “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù”, theo điều 378 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội danh trên còn có ông Nguyễn Đức Châu (48 tuổi), nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ.

Tháng 2/2021, trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ cùng Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội; Thượng tá Phạm Quý Hải, Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ đều bị đình chỉ công tác để làm rõ các sai phạm của các cá nhân này.

Trước đó, một trong những vụ án Công an quận Tây Hồ từng thụ lý điều tra đã bộc lộ những thiếu sót, thậm chí có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, nên lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với một số cán bộ Công an quận Tây Hồ, để làm rõ trách nhiệm.

Lực lượng chức năng xác định sai phạm của ông Phùng Anh Lê, ông Phạm Quý Hải và ông Nguyễn Đức Châu liên quan đến việc không xử lý tội phạm đối với trường hợp của đối tượng Nguyễn Hữu Tài, trú ở quận Ba Đình, TP Hà Nội và đồng phạm trong việc gây ra vụ cướp tài sản vào thời điểm năm 2016.

Tại tòa, vợ của bị cáo Nguyễn Hữu Tài, được triệu tập với tư cách người liên quan, khai trong quá trình Công an quận Tây Hồ thụ lý vụ án, đã đưa 100 triệu đồng cho cán bộ Công an quận nhờ "chạy án" cho chồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định việc Công an quận Tây Hồ không xử lý hành vi cướp tài sản của Nguyễn Hữu Tài và đồng phạm là có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, nên đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao để làm rõ.

