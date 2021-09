Tin nóng 23/9: Người đàn ông hiếp dâm, xâm hại hàng loạt nữ sinh

Người đàn ông hiếp dâm, xâm hại hàng loạt nữ sinh: Lê Ngọc Tùng (SN 1985, ở Thanh Hóa) sau khi đi uống rượu về Tùng đã lẻn vào Trường Tiểu học Định Công (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) hiếp dâm, xâm hại hàng loạt nữ sinh trường này. Ngày 23/9, Tùng bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Người đàn ông có hình xăm con rồng chết trong tư thế treo cổ: Ngày 23/9, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ra thông báo tìm thân nhân của người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực Đồi Thông tin (thuộc phường Tân Lập). Người tử vong có độ tuổi từ 30 đến 35, kiểu tóc đầu đinh, trên người có hình xăm con rồng trước ngực và sau lưng… Rơi từ tầng cao chung cư xuống đất, cô gái trẻ tử vong: Tối 22/9, nhiều người sống tại block A2, chung cư Đức Khải (quận 7, TP HCM) nghe tiếng động mạnh. Đi kiểm tra, họ phát hiện H.T.N.L. (23 tuổi, quê Bình Thuận) rơi từ tầng cao nằm tử vong trên mặt đất. Theo cư dân, L. thuê căn hộ sống một mình tại tầng 19 chung cư Đức Khải được khoảng 3 tháng trước. "Nổ" là cán bộ phòng tài nguyên môi trường để lừa đảo: Nguyễn Thị Hưng (SN 1989, trú TP Uông Bí, Quảng Ninh) tự giới thiệu mình là cán bộ Phòng tài nguyên và môi trường của UBND TP Hạ Long và là người nhà của lãnh đạo TP nên có khả năng làm thủ tục xin cấp đất tái định cư. Hưng chiếm đoạt số tiền 760 triệu đồng của các nạn nhân. Ngày 23/9, Hưng bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt tạm giam. Bắt đối tượng truy nã Tùng "inox" sau nửa năm lẩn trốn: Ngày 23/9, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Đặng Anh Tùng (Tùng Inox, SN 1995, trú huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đây là đối tượng có lệnh truy nã về tội Gây rối trật tự công cộng vào ngày 8/3 của Công an huyện Thoại Sơn. Nhớ lại thù cũ, nam thanh niên đâm chết người ở quán nhậu: Trong lúc đang ngồi nhậu ở quán Huỳnh Minh Dương (SN 2002, trú huyện Ea Kar, Đắk Lắk) nhớ lại việc cách đây khoảng 10 ngày có bị Huỳnh Văn Tây (SN 1995, trú cùng địa phương) đòi tiền và đánh mình nên Dương đã dùng dao đâm tử vong Tây. Ngày 23/9, Dương bị Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ. Bắt quả tang 4 cặp nam nữ mua bán dâm trong nhà nghỉ: Ngày 23/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa kiểm tra nhà nghỉ Thùy Dương (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Mỗi lượt bán dâm, các cô gái được khách trả 400.000 đồng. Sau đó, họ phải trích lại cho chủ nhà nghỉ 50.000-100.000 đồng. (Ảnh minh họa) Tài xế ngủ gục lao xe đầu kéo vào chi nhánh ngân hàng: Chiều 23/9, xe đầu kéo khi đến trước chi nhánh một ngân hàng thuộc phường 15, quận Phú Nhuận, TP HCM, tài xế ngủ gục tông thẳng xe vào chi nhánh ngân hàng. Tại hiện trường phần cửa phía trước của chi nhánh ngân hàng bị hư hỏng nặng, chiếc xe đầu kéo chắn toàn bộ làn đường, tài xế bị thương nhẹ. >>>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi.Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

