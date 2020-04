Tụ tập câu cá trên kênh Nhiêu Lộc mùa COVID-19, nhiều người bị phạt

Ngày 7/4, Công an quận 3, TP HCM cho biết đã xử phạt hành chính nhiều trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang, tụ tập câu cá trên kênh Nhiêu Lộc trong mùa dịch COVID-19.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND quận 3 về đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực kênh Nhiêu Lộc, Công an quận 3 đã chỉ đạo Công an các phường thuộc quận 3 có tuyến kênh Nhiêu Lộc chạy qua tham mưu cho UBND Phường thành lập Tổ kiểm tra.

Các tổ kiểm tra gồm lực lượng Công an và các ban ngành đoàn thể thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tổ chức kiểm tra không để người dân tụ tập đông người nơi công cộng người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng; câu cá trên kênh Nhiêu Lộc... nhằm phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua kiểm tra, Công an quận 3 đã giải tán 45 trường hợp tụ tập đông người quanh tuyến kênh Nhiêu Lộc, 4 trường hợp câu cá trái phép, thu giữ 3 cần câu.

Đồng thời, Công an quận 3 phối hợp UBND các Phường xử phạt vi phạm hành chính 8 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền 1,6 triệu đồng theo Nghị định 176/CP, lập biên bản 1 tiệm hớt tóc còn mở cửa hoạt động.