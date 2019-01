Tứ kết Asian Cup 2019: CSGT Hà Nội “tung” 100% quân số ra đường

(Kiến Thức) - Để đảm bảo an ninh trật tự, chống đua xe, cổ vũ quá khích, ẩu đả trước và sau trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản, CSGT Hà Nội sẽ tung 100% quân số ra đường tối nay.

Chiều ngày 24/1, trao đổi với PV đại diện Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, để đảm bảo trật tự giao thông, ngăn chặn các hành vi cổ vũ quá khích, lạng lách đánh võng, đua xe trước, trong và sau trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản, Phòng CSGT sẽ huy động 100% cán bộ chiến sỹ ứng trực tại các hàng trăm nút giao thông trọng yếu phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP Hà Nội), Công an các quận, huyện, thị xã.

Lực lượng CSGT (Công an TP Hà Nội). Ảnh minh họa. Công an TP Hà Nội sẽ duy trì các tổ công tác 141 phát hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật, mang vật liệu dễ cháy nổ, gây rối trật tự.



Ngoài ra, các tổ cảnh sát hóa trang sẽ được tăng cường tại các điểm nóng kinh doanh dịch vụ ăn uống, tụ điểm xem bóng đá, trung tâm thương mại kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi cổ vũ quá khích, ẩu đả.

Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị tập trung lực lượng nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm để người dân cổ vũ trong an toàn.