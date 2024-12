Con chim bồ câu gần 50 tỷ khiến đại gia si mê

Năm 2020, một con chim bồ câu đua có tên gọi "New Kim" đã được bán với giá 1,9 triệu USD (tương đương 48 tỷ đồng) sau cuộc đấu giá kéo dài hai tuần tại trung tâm chim bồ câu Pipa của Bỉ. Ảnh: BBC Cuộc đấu giá New Kim được thực hiện bởi hai nhà thầu giấu tên của Trung Quốc. Ảnh: CNBC Chú chim mái New Kim này sẽ được sử dụng để lai tạo thêm nhiều con non nhằm cung ứng cho thị trường chim bồ câu đua vốn đã trở nên khá phổ biến với giới siêu giàu ở Trung Quốc. Ảnh: NDTV Đáng chú ý, New Kim chỉ mới 2 tuổi và bắt đầu đua vào năm 2018. Ảnh: AP New Kim đạt danh hiệu chim bồ câu đua nhỏ tuổi nhất ở Bỉ và “về hưu” sớm. Ảnh: APBồ câu thường sinh sản đến năm 10 tuổi nên nhiều khả năng New Kim sẽ còn nhiều thời gian để sinh nở. Ảnh: BBC New Kim từng đạt giải “biểu diễn” vào năm 2018 ở Bỉ. Và những triệu phú ở Trung Quốc chẳng ngần ngại chi mạnh vào nó. Ảnh: AP Chủ sở hữu của New Kim là một ông chủ giàu có, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Ảnh: AP Chính vị đại gia này đã bỏ ra mức tiền kỷ lục lên tới 1,4 triệu USD để sở hữu chú chim Armando vào tháng 3/2019. Ảnh: AP Do mức giá quá cao nên New Kim được cho là có một công ty an ninh bảo vệ để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra cho đến khi về tay chủ sở hữu mới. Ảnh: AP

